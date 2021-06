Ratchet & Clank : Rift Apart – RIDA ouvre des portails – quels sont les crossovers PlayStation ? (Guider)

Ratchet & Clank : Faille à part est un Exclusivité PS5 First Party et il est permis de Croisement ne manque pas avec les autres séries PlayStation. Dans la dernière aventure du brave Lombax, le puissant est RIDA (ou RYNO) est responsable des passionnants œufs de Pâques. Dans ce guide, nous vous montrerons quels croisements vous verrez avec l’arme RIDA.

RIDA ouvre des portails vers d’autres jeux PlayStation

Le RIDA n’est pas seulement une flèche convoitée, mais aussi la machine multisegment ultime. Parce que les développeurs ont trouvé quelque chose de très spécial dans Rift Apart. Au lieu de tirer une volée de projectiles apparemment sans fin avec le RIDA, vous créez Portails vers d’autres dimensions – plus précisément, d’autres Jeux PlayStation!

Pointez le canon sur l’ennemi, appuyez sur la gâchette et regardez un portail s’ouvrir sur un autre monde et, avec un peu de chance, une puissante mâchoire de tonnerre tombe sur l’ennemi.

Comment obtenir le RIDA : Dans ce guide, nous vous montrons comment obtenir le RIDA, et ce guide vous montre les emplacements de tous les robots espions.

Vous devez d’abord mettre à niveau le RIDA : Afin de voir tous les croisements, vous devez d’abord ouvrir le RIDA Niveau 2 mise à niveau et à Mme Zurkon déverrouillez le champ spécial de quatre dans les améliorations.

Cela dépend du hasard ce qui tombe du portail. Des boîtes, des tonneaux ou même des véhicules tombent – mais de temps en temps, il y a aussi un œuf de Pâques spécial.

Ce sont tous des crossovers PlayStation avec RIDA

Horizon Zéro Aube

Dans « Ratchet & Clank: Rift Apart », vous devez faire face à de nombreux robots assez puissants. Alors pourquoi ne pas simplement laisser une bête mécanique se battre pour vous-même ? Aloy fait actuellement face à un gigantesque coup de foudre et soudain le monstre est entraîné dans la fissure dimensionnelle et tombe du ciel sous vos yeux. Il n’y a pas de moyen plus cool de gagner un combat.

Le Thunder Jaw n’est pas la seule bête de « Horizon Zero Dawn » qui peut être téléportée avec le RIDA. Un démolisseur peut apparaître à la place.

Inexploré 4

Nathan Drake vient de sortir de sa jeep pour explorer la région, puis le véhicule a soudainement disparu. C’est tellement fou que même le chasseur de trésor n’a pas de réponse prête.

Overdrive au coucher du soleil

Même « Sunset Overdrive », qui a également été développé par Insomniac Games, est présenté dans « Rift Apart ». Avec un peu de chance, vous tirerez un Fizzie dans la dimension de Ratchet and Clank.

Sly Cooper

Le raton laveur voleur Sly Cooper gère en fait chaque évasion délicate de ses coups d’État. Mais il ne peut pas non plus rivaliser avec RIDA. Et donc Ratchet et Rivet leur tirent le personnage emblématique Fantôme de Tsushima-Développeurs Sucker Punch Productions facilement à Rift Apart.

Ou une petite camionnette avec le logo Sly Cooper apparaît, comme on le voit ici.

Jak & Daxter

Avant que Naughty Dog ne décolle avec « Uncharted », le studio de Santa Monica développait la série « Jak & Daxter ». Vous pouvez également faire apparaître le héros Jak avec le RIDA.

