L’augmentation des prix Disney + arrive cette semaine, voici comment verrouiller un tarif moins cher

Disney + est devenu un concurrent majeur dans le monde du streaming. Sans doute juste derrière Netflix. Mais après plus d’un an, Disney instaure une augmentation de prix pour le service populaire. Le prix augmentera de 1 € par mois pour les abonnés actuels et nouveaux à partir de quelques jours seulement. Cependant, il existe un moyen pour les abonnés qui souhaitent regarder des émissions comme Le mandalorien et WandaVision au taux actuel moins cher pour le faire. Il faudra juste un peu d’argent à l’avance. Mais d’abord, passons en revue ce qui se passe avec l’augmentation des prix et comment cela affectera les options d’abonnement actuelles.

À partir du 26 mars, Disney + verra son prix augmenter aux États-Unis de 6,99 € par mois à 7,99 € par mois. L’abonnement annuel passera également à 79,99 € par an. Le prix du pack Disney, qui comprend Disney +, Hulu avec publicités et ESPN +, passera de 12,99 € par mois à 13,99 € par mois, ou 19,99 € par mois pour Hulu sans publicité. Ceux qui sont facturés pour un abonnement Disney + par un tiers, tel que Google, Apple, Amazon, Roku, etc., seront facturés le nouveau prix à la première date de facturation le 26 mars ou après. Les personnes facturées pour un abonnement Disney + par Verizon sont encouragées «à contacter Verizon pour plus d’informations».

Passons maintenant à la question de l’économie d’argent. Le site Web d’aide officiel de Disney + indique que « Les nouveaux abonnés et les abonnés existants recevront le nouveau prix à la première date de facturation le 26 mars 2021 ou après. » C’est la clé pour ceux qui espèrent économiser sur Disney + à la dernière minute. Alors que le tarif mensuel et le forfait de streaming augmenteront le 26 mars quoi qu’il arrive, ceux qui souhaitent verrouiller un tarif inférieur pendant un an peuvent acheter un abonnement annuel au tarif actuel jusqu’au 26 mars. Le prix actuel est de 69,99 €. par an.

Les augmentations de prix ne sont pas rares parmi les principaux services de streaming. Le contenu premium n’est pas bon marché. Netflix a augmenté ses prix plusieurs fois au fil des ans. Disney +, par rapport à de nombreux autres services sur le marché, se situait dans le bas de gamme. Il sera toujours, même après l’augmentation, moins cher que de nombreux autres services de renom sur le marché, tels que HBO Max et Amazon Prime Video. Étant donné que Disney + compte 100 millions d’abonnés dans le monde, ce montant de 1 € par mois s’additionnera rapidement.

Mais à mesure que Disney + continue de déployer plus de contenu, sa valeur a sans doute augmenté. Suite Guerres des étoiles est en route, avec des émissions comme Obi Wan Kenobi et Ahsoka joindre Le mandalorien. WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver ne sont que la pointe de l’iceberg de l’univers cinématographique Marvel. Monstres au travail, Trésor national et tant d’autres émissions sont à venir. Grands films comme Cruella, Luca et Veuve noire sera disponible sur le service dans quelques mois. À tout le moins, il semble que Disney va utiliser ces dollars supplémentaires. Vous trouverez tous les détails sur l’augmentation des prix sur DisneyPlus.com.

