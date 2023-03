Lewis Capaldi a eu un épisode de Tourette en plein concert et voici comment le public a réagi

in

Lewis Capaldi, interprète de Quelqu’un que tu aimais il a connu un épisode du syndrome de la Tourette lors d’un de ses concerts en Europe.

©Getty ImagesLe musicien Lewis Capaldi a subi un épisode de Tourette lors d’un de ses concerts

chanteuse britannique, lewis capaldiconnu pour des sujets tels que Quelqu’un que tu aimais Il a été ouvert sur la vie avec le syndrome de Tourette et récemment, le musicien a vécu un épisode en plein concert et son public a réagi de la meilleure des manières.

Selon une vidéo sur TikTok qui est devenue virale et compte plus de 14 millions de vues, l’interprète a cessé de chanter en raison des spasmes causés par la maladie, mais il n’y avait que des signes de soutien de la part des personnes présentes jusqu’à sa présentation en Allemagne.

Le syndrome de Tourette s’est développé lorsque Lewis a chanté Quelqu’un que vous aimiez et bien qu’à plusieurs reprises il n’ait pas pu continuer la chanson, Son public a continué à chanter pour lui, lui montrant non seulement sa compréhension, mais aussi son amour et son soutien..

A la fin de la chanson, L.ewis a pu chanter à nouveau et a remercié ses fans : « Merci beaucoup« . D’après d’autres vidéos sur les réseaux sociaux, le chanteur a pu interpréter d’autres chansons sans problème comme la grâce pendant le même concert.

+ Qu’est-ce que le syndrome de Tourette dont souffre le chanteur Lewis Capaldi ?

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) décrivent le syndrome de Tourette comme une condition du système nerveux qui provoque des tics.

« Les tics sont des secousses soudaines, des mouvements ou des sons que les gens répètent. Les personnes qui ont des tics ne peuvent pas empêcher leur corps de faire ces choses. Par exemple, une personne peut continuer à clignoter encore et encore. Ou, une personne peut émettre un grognement à contrecœur« , note le CDC.

Le syndrome de Tourette peut impliquer des tics moteurs, c’est-à-dire des mouvements du corps, comme ceux que nous avons vus chez Lewis Capaldi, ou des tics vocaux, qui sont des sons émis par la personne. Certains tics peuvent être complexes et impliquer diverses parties du corps et avoir un motif.

