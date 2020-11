Larsa Pippen a daté Tristan Thompson avant Khloé Kardashian

Elle a donné du fil à retordre à Jordyn Woods mais n’a pas révélé que Khloé n’avait rencontré Tristan que lorsqu’il était le rendez-vous de Larsa pour la fête de Kim Kardashian.

Lorsque le scandale impliquant Tristan Thompson et Jordyn Woods a fait surface, Larsa Pippen avait pas mal à dire. L’ancienne femme de basket-ball et bonne amie des Kardashian-Jenners a été qualifiée d’intimidateur par le public après avoir ciblé Woods dans le scandale des baisers entendu « autour du monde, mais dans une récente interview, Larsa a déclaré qu’avant que Khloé et Tristan ne deviennent un objet, elle a brièvement daté la star des Cleveland Cavaliers. Pippen est apparu sur le Hollywood brut podcast où elle a parlé de ses relations avec la célèbre famille de télé-réalité. « Je voyais un peu Tristan avant Khloé. Avant que Khloé ou l’un d’eux ne sache qu’il existait », dit-elle. « Je le voyais, je l’ai fait venir à LA, je l’ai amené à une fête Kim [Kardashian] eu. Je les ai tous présentés. « Selon Larsa, les yeux de Tristan n’ont pas tardé à s’égarer. « Puis une semaine plus tard, ou 10 jours plus tard, il a commencé à voir Khloé », a-t-elle ajouté. « Ce qui est bien, je m’en fiche. C’est peu importe. Je suis le genre de personne qui ne chasse pas ce qui n’est pas pour moi. Je ne chasserai jamais un homme; je ne mettrai jamais de laisse sur un homme. Je ne fais pas ça. J’ai envie de te laisser être génial. Si tu veux être avec d’autres personnes, vas-y. Je suis génial tout seul. « Après que Jordyn Woods a admis que Tristan l’avait embrassée lors d’une fête, les Kardashian-Jenners l’ont expulsée de leur équipage et Woods est devenu un paria. Une fois que la nouvelle des commentaires de Larsa est devenue virale, Jordyn a mystérieusement tweeté: «Faites que ça ait du sens». Regardez l’interview de Larsa Pippen ci-dessous.