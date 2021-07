L’athlète olympique non binaire Alana Smith a été malmenée par les commentateurs

Alana Smith et Quinn sont les premiers athlètes non binaires à participer aux Jeux olympiques.

Plusieurs commentateurs olympiques sont interpellés pour des athlètes non binaires mal sexués.

Dimanche 25 juillet, Alana a représenté les États-Unis lors de l’épreuve féminine de skateboard de rue aux Jeux de Tokyo. Alana avait en fait leurs pronoms préférés, qui sont eux, écrits sur leur skateboard et sur une épingle sur leur chemise tout au long de la compétition.

Parlant de leur identité de genre, Alana, qui ne s’est pas qualifiée pour la ronde des médailles, a déjà déclaré à USA Skateboarding : « Je ne veux pas être connue comme une bonne skateuse. Je veux juste être connue comme une bonne patineuse, quelqu’un qui a fait la différence. Le sexe ne devrait pas avoir d’importance. «

L’athlète olympique non binaire Alana Smith s’est trompée de sexe. Photo : Patrick Smith/Getty Images, @MsJenJWalker via Twitter

Malheureusement, les commentateurs sportifs Todd Harris et Paul Zitzer de NBC Sports et Marc Churchill et Ed Leigh de la BBC ont à plusieurs reprises malmené Alana tout au long de leur commentaire.

Le diffuseur de la CBC Nigel Reed a également malmené le joueur de soccer Quinn, qui représente le Canada, tout au long de l’émission. Il a reçu le contrecoup des téléspectateurs et a publié un excuses sur Twitter. Il a tweeté: « Je veux m’excuser sincèrement auprès de @TheQuinny5 et des fans canadiens pour mon utilisation inappropriée des pronoms ce matin. Je sais mieux mais je me suis mal exprimé sur le moment et je ne voulais pas manquer de respect. J’espère que vous pouvez pardonner mon erreur, dont j’apprendrai. «

La journaliste sportive trans Britni de la Cretaz, qui utilise également les pronoms them/them, a critiqué les commentateurs qui avaient malmené Alana et d’autres athlètes pour ne pas avoir correctement recherché leurs pronoms. Ils ont tweeté : « Il s’agit d’une faute professionnelle journalistique. Personne ne devrait avoir à être malmené sur une scène internationale comme celle-ci. Le sport ne sait pas quoi faire avec les athlètes non binaires. Bravo à Alana Smith, la première athlète ouvertement non binaire à représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques. »

L’association caritative LGBTQ+ Stonewall a également appelé les commentateurs à s’excuser sur Twitter : « Nous espérons qu’il y aura des corrections rapides. Tous les athlètes méritent d’être respectés et célébrés dans le cadre des jeux. »

Et de nombreux téléspectateurs ont fustigé les commentateurs pour ne pas respecter les pronoms d’Alana.

Il s’agit d’une faute journalistique. Personne ne devrait avoir à être malmené sur une scène internationale comme celle-ci. Le sport ne sait pas quoi faire avec les athlètes non binaires. Bravo à Alana Smith, la première athlète ouvertement non binaire à représenter les États-Unis aux Jeux olympiques. https://t.co/7ane16AcRf — Britni de la Cretaz (@britnidlc) 26 juillet 2021

Alana Smith (they/them), patineuse américaine pro dans le #Tokyo2020 Les Jeux olympiques ont été à plusieurs reprises malmenés par les journalistes. Nous espérons qu’il y aura des corrections rapides. Tous les athlètes méritent d’être respectés et célébrés dans le cadre des jeux.#OlympiquesPourTous https://t.co/EO1JiHZOgT – Stonewall (@stonewalluk) 27 juillet 2021

C’est vraiment de la foutaise d’entendre des commentateurs de NBC malmener à plusieurs reprises Alana Smith alors qu’ils les ont littéralement sur leur tableau. pic.twitter.com/q6aJqOPESb – Erin, maman de robes d’été (@ErinInTheMorn) 26 juillet 2021

alana smith se fait maltraiter aux jeux olympiques par l’équipe de commentateurs de la bbc🤠🤠 – études cinématographiques femboy (@femboyjamiee) 26 juillet 2021

NBC a maintenant présenté ses excuses à Alana dans un communiqué, qui disait : « NBC Sports s’engage à – et comprend l’importance – d’utiliser des pronoms corrects pour tout le monde sur nos plateformes. Alors que nos commentateurs ont utilisé les pronoms corrects dans notre couverture, nous avons diffusé un flux international qui n’a pas été produit par NBCUniversal qui a mis en cause l’olympienne Alana Smith. Nous regrettons cette erreur et nous nous excusons auprès d’Alana et de nos téléspectateurs. »

La BBC ne s’est pas encore excusée, cependant, en réponse à un téléspectateur exigeant des excuses, le commentateur de la BBC Tim Warwood a tweeté : « Ce n’était pas moi-même commentant. Je suis sûr que les garçons s’excuseraient bien sûr auprès d’Alana. Je n’avais rien vu en ce qui concerne le sexe et je suis sûr à 100% qu’ils ne l’avaient pas non plus. D’où l’erreur. »

