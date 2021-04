Ryan Reynolds serait fatigué de Disney Plus

Il y a quelques années à peine, Ryan Reynolds a été consolidé en tant qu’interprète de Dead Pool, le spin-off dérivé des X-Men. Et, tel était le succès de ses films que le troisième opus serait déjà sur la table de l’acteur, même s’il n’arrête pas d’avoir des problèmes.

Est-ce que lorsque Disney a acheté Fox, il a acquis les droits du film sur la plupart de ses personnages, qui seront redémarrés par Marvel Studios. Mais, le rôle de Wade Wilson dans Ryan Reynolds Vous n’êtes pas soumis à cette règle, car l’interprète est également le directeur de la création.

Ryan Reynolds est Deadpool. Photo: (IMDB) Ryan Reynolds est Deadpool. Photo: (IMDB)



Cependant, selon ce que GeekTyrant a rapporté, « une source qui travaille pour Fox, a commenté que Ryan Reynolds a eu des problèmes avec Disney et ne veut rien savoir de plus à leur sujet». Apparemment, ces problèmes sont survenus parce que « l’acteur est fatigué des absurdités de censure de la plateforme et c’est pourquoi il dit: ça suffit», Ont-ils assuré.

Marvel a réussi à faire la médiation entre Ryan Reynolds et Disney.



A tel point que Kevin Feige, responsable de Marvel, a dû intervenir et faire la médiation entre l’artiste et sa société associée. Et en fait, cela a parfaitement fonctionné, car Reynolds a déclaré à plusieurs reprises être satisfait des idées du MCU pour son film, qui n’arrivera probablement qu’en 2023.

Bien sûr, autant que vous êtes d’accord avec l’approche de Marvel, Ryan Reynolds Il a également dû faire quelques demandes à Feige pour qu’il se sente complètement à l’aise. Parmi eux se trouve le veto qu’ils ont fait à Scarlett Johansson d’une éventuelle participation à Deadpool 3.