Warframe confirme que Crossplay et Cross-Save sont en cours de développement pour toutes les plateformes

Warframe ajoute le jeu croisé sur toutes les plateformes, ce qui signifie que vous pourrez profiter du jeu de tir gratuit très populaire sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Une version pour smartphone a également été annoncée et, oui, elle proposera également un jeu croisé complet.

Jouez n’importe où. Avec quelqu’un. Cross Play et Cross Save arrivent #Warframe sur toutes les plateformes, y compris mobile. Officiellement en développement. pic.twitter.com/JtjyeuWbBC – WARFRAME (@PlayWarframe) 17 juillet 2021

De plus, la sauvegarde croisée signifie que tous vos progrès existeront sur toutes les plates-formes mentionnées ci-dessus, vous permettant d’entrer et de sortir sur n’importe quel appareil sans rien perdre au cours du processus. Toutes ces fonctionnalités sont «en développement» sans calendrier précis de leur disponibilité publique, mais cela devrait être une bonne nouvelle pour les fans de la version.

Malgré certaines réticences de Sony, le jeu croisé devient de plus en plus important sur PlayStation, et vous pouvez trouver une liste complète des Tous les jeux croisés PS5 et PS4 via le lien.