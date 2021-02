L’astuce pour savoir sous quel nom vos amis vous ont sauvé sur WhatsApp

La méthode la plus rapide et la plus indolore pour enregistrer un contact dans le carnet d’adresses du téléphone serait d’utiliser simplement le nom et le prénom, mais beaucoup ressentent naturellement le besoin de mémoriser des numéros particuliers par d’autres moyens: des anciens surnoms aux surnoms affectueux, en passant – dans les cas de contacts pas très proches – pour des éléments qui aident à se souvenir en un coup d’œil à qui vous parlez ou à qui provient un appel téléphonique. Pour cette raison, savoir comment vous avez été sauvé dans les contacts de connaissances et d’amis est une curiosité légitime; en utilisant WhatsApp, le découvrir n’est pas particulièrement difficile, même si cela nécessite un minimum de coopération de la part de la personne à qui vous souhaitez voler les informations.

Comment connaître le nom utilisé par des amis pour vous sauver sur WhatsApp

Sur WhatsApp, il est impossible de retracer indépendamment le nom avec lequel vous avez été stocké dans le carnet d’adresses par un contact particulier: même lorsque votre message est transféré ou reçu par l’utilisateur souhaité, il transmet un message, le libellé en haut de le message original est « Vous », ce qui de ce point de vue est peu utile. La seule astuce pour obtenir le résultat souhaité est alors faire envoyer votre numéro du contact demandé.

La procédure

La procédure est simple sur papier, même si elle n’implique évidemment pas simplement de faire transcrire le numéro mais de faire envoyer une carte virtuelle provenant de l’annuaire téléphonique. Pour ce faire, ouvrez simplement la conversation avec le contact souhaité et demandez à ce dernier de suivre les instructions ci-dessous: appuyez sur l’en-tête du chat; appuyez sur la touche menu avec les trois points verticaux situés en haut à droite; choisissez l’élément Partager; sélectionnez votre contact. De cette manière le contact envoie une pièce jointe dans le chat: c’est la carte avec son numéro et ses coordonnées enregistrées sur le téléphone, qui évidemment ils incluent également le nom principal associé à cette information.

