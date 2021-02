L’Alfa Romeo 147 GTA est mise aux enchères. Encore aujourd’hui, passionné

Lancé en 2002, le Alfa Romeo 147 GTA est encore aujourd’hui l’un des trappe chaude le plus souhaitable jamais et aujourd’hui il n’est pas difficile de voir pourquoi.

La carrosserie dessinée par Walter de Silva et Wolfgang Egger a fait (et fait) tourner les têtes au passage et le look plus musclé de cette version et les roues «boule» occupent encore aujourd’hui les rêves de nombreux fans d’Alfa Romeo.

En plus des lignes séduisantes, la 147 GTA proposait également le tout aussi beau et audible V6 Busso, un moteur atmosphérique qui avec 3,2 l de capacité délivrait une très vive 250 ch à 6200 tr / min, ce qui lui permettait d’atteindre 0 à 100 km / h. en 6,3s et atteindre 246 km / h.

Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, une traction avant de 250 ch était considérée comme une puissance supplémentaire pour un «tout en avant» – rappelez-vous simplement que la Volkswagen Golf R32, également à six cylindres et 250 ch, apportait quatre roues motrices.

Il n’a pas été difficile d’atteindre les limites de l’essieu avant de la 147 GTA, ce qui a révélé des difficultés à mettre efficacement les 250 ch au sol, mais malgré cela, cela n’a supprimé aucun appel. Il reste l’un des trappe chaude et l’une des Alfa Romeo les plus recherchées de ce siècle.

Une bonne affaire?

Maintenant, pour tous ceux qui (comme moi) ont rêvé de trappe chaude transalpino la vente aux enchères en ligne Les «Open Roads» que RM Sotheby’s tiendra entre le 19 et le 28 février pourraient bien être l’occasion qu’ils attendaient.

Le spécimen en question a une boîte manuelle à six liens (comme la plupart des 147 GTA), et est l’un des quelque 800 spécimens produits pour le marché italien, ayant été initialement vendus en 2003 à Milan.



RM Sotheby’s



Depuis lors, cette Alfa Romeo 147 GTA peinte avec une peinture noire «menaçante» complétée par l’intérieur en cuir noir et gris n’a parcouru que 32 800 km, avec tous les manuels et une révision récente effectuée chez Alfa Romeo (déjà en février 2021).

Dans un état de conservation impressionnant, ce 147 GTA est, très probablement, l’un des spécimens avec moins de kilomètres à parcourir, en comptant toujours avec la peinture originale.



RM Sotheby’s

Le fameux (et voyant) V6 Busso.

Quant au prix, RM Sotheby’s n’a pas défini de prix de base de l’offre, cependant, compte tenu de son état de conservation, il ne semble pas qu’il sera vendu de manière restrictive. Le fait qu’il doive être soulevé à Brusaporto, en Italie, ne devrait pas non plus réduire la liste des parties intéressées.

Si nous avions une chance, nous le chercherions, n’est-ce pas? Pensez-vous que c’est une bonne affaire? Ou préférez-vous opter pour la Volkswagen Golf R32 la plus efficace ou la Renault Clio V6 encore plus exotique (et sauvage)?