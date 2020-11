L’astronaute de la NASA partage une vidéo de la Terre lors d’un voyage vers l’ISS sur Crew Dragon de SpaceX, cela devient viral

Tendance FP30 nov.2020 13:13:46 IST

Victor Glover, un astronaute de la NASA récemment lancé sur la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission Crew Dragon Crew-1 de SpaceX. a partagé sa première vidéo de la Terre prise depuis l’espace sur Twitter. Et la vue à couper le souffle a attiré beaucoup de commentaires et de likes de Twitterati.

S’adressant au site de micro-blogging, il a écrit: « Ma première vidéo depuis l’espace! Regarder la Terre à travers la fenêtre de Dragon Resilience. L’échelle des détails et des entrées sensorielles en a fait une perspective à couper le souffle! »

Dans la vidéo, on peut l’entendre dire que la vidéo ne lui rend pas justice, ajoutant que c’est assez incroyable.

Depuis sa publication le 25 novembre, la vidéo a reçu plus de 1,9 million de vues, plus d’un lakh aime et a été retweetée plus de 14 000 fois.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020

Victor Glover est entré dans l’histoire lorsqu’il est arrivé à l’étranger de l’ISS le 17 novembre, devenant le premier afro-américain pour commencer un séjour de six mois sur le laboratoire en orbite. Glover, avec Mike Hopkins et Shannon Walker ainsi que le Japonais Soichi Noguchi ont quitté la Terre à bord de la capsule SpaceX Crew Dragon « Resilience ». Il s’agissait de la toute première mission d’astronaute entièrement opérationnelle de SpaceX dans la station spatiale de la NASA.

Un certain nombre de personnes ont commenté la vidéo. L’un a écrit: « Superbe! Cela me rend si heureux que vous soyez enfin dans l’espace témoin d’une telle beauté! », Tandis qu’un autre a commenté: « Tout ce que nous savons se trouve sur cette petite bille bleue. Le voir de ce point de vue rend toutes les petites choses stupides que nous se battre comme des enfants qui se chamaillent par comparaison. «

Une troisième personne a ajouté: « C’est dommage que nous, ici sur Terre, en raison des limitations de la caméra, ne pouvons pas voir les étoiles comme vous le pouvez probablement. Voir les étoiles sans le filtre de l’atmosphère, la pollution et les lumières des villes doivent être impressionnantes. «

Voici comment les gens ont réagi:

Stunning! It makes me so happy that you are finally in space witnessing such beauty! — Evelyn Janeidy Arevalo (@JaneidyEve) November 24, 2020

Everything we know is on that little blue marble. Seeing it from this perspective makes all the stupid petty things we fight over look like children bickering by comparison. — Morgan, the Bunny with Hoofies (@BunHoofy) November 25, 2020

It is a pity that we, here on Earth, due to the limitations of the camera, cannot see the stars as you probably can. To see the stars without the filter of the atmosphere, the pollution and the lights of the cities must be impressive. — Nelson Muñoz (@Nelson_Munozlb) November 25, 2020

@AstroVicGlover that’s so cool! It’s even cooler to see that a pilot I worked with in Japan is now up in space serving our country and all of humanity. God Speed Sir!

-Former VFA-115 AT2 & Plane Captain — El Stevano (@Leberneck) November 24, 2020

Thank you so much for posting this. Always a dream of mine— you too and I’m glad your dream has come true. It feels closer receiving this from you via Twitter. Thank you again. Safe travels and landing. I’ll watch you fly by next time you are over Pittsburgh! Happy 🦃 day — Lisa D. (@DevineLisa717) November 24, 2020

This has been my dream, my daily perseverance, my passion, my whole life, I mean everything that drives my curiosity so high with a daily obsession that one day I must be here!!!!!! I can't wait. — Mightywells (@davmighty) November 24, 2020

