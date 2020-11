Milla Jovovich: 15 films avec le "Chasseur de monstre"-Étoile

L’actrice hollywoodienne Milla Jovovich adore tout affronter dans ses films: virus, vampires, zombies, Hellboy, les anglais ou de gigantesques monstres préhistoriques. Il est temps de regarder en arrière et d’énumérer quelques faits saillants – y compris les valeurs aberrantes ci-dessous.

« Retour au Blue Lagoon » (1991)

Milla Jovovich a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de onze ans et a obtenu de petits rôles à la télévision à l’adolescence. Mais seul son rôle principal dans « Return to the Blue Lagoon » avec Brian Krause (« Charmed ») lui apporte la grande percée. L’Ukrainien d’origine avait 16 ans à l’époque.

Dans la suite du classique de 1980, l’orphelin Richard Lestrange (Brian Krause), Lilli Hargrave (M. Jovovich) et leur mère Sarah sont bloqués sur une île déserte. Les deux enfants grandissent comme des frères et sœurs, mais après la mort de Sarah, les deux adolescents se rendent compte qu’il y a plus que de l’amitié entre eux.

« Chaplin – La vie de la légende immortelle » (1992)

Un an seulement après sa percée, Milla Jovovich joue aux côtés de l’acteur « Iron Man » Robert Downey Jr. La star hollywoodienne incarne la légende burlesque Charlie Chaplin, tandis que la jeune actrice se glisse dans le rôle de Mildred Harris. Elle a été la première épouse de Chaplin, avec qui il s’est marié de 1918 à 1920.

« Confusion – L’été des paniqués » (1993)

Milla Jovovich présente une facette complètement différente dans la comédie folle « Confusion ». Le film de Richard Linklater (« Boyhood ») documente le dernier jour des lycéens avant l’obtention du diplôme en mai 1976. Les jeunes veulent le laisser déchirer à nouveau – avec tout ce qui va avec: le sexe, la drogue et le rock ‘n’ Roll!

Au fait: la chanson que Milla Jovovich joue sur sa guitare est un extrait de son album « The Divine Comedy », qu’elle a sorti en 1994.

« Le cinquième élément » (1997)

Avec « The Fifth Element » Milla Jovovich a obtenu son rôle le plus connu, avec lequel elle peut enfin s’établir à Hollywood. Avec le film, le réalisateur Luc Besson réussit à créer un classique de la science-fiction dont l’idée de base vient aux Français à l’âge de 16 ans.

Le monde est menacé par le mal, une sphère qui s’approche rapidement de la terre pour la détruire. Seuls les cinq éléments – quatre pierres, qui représentent le feu, l’eau, la terre et l’air, ainsi que Mme Leeloo (Jovovich), le cinquième élément – peuvent arrêter le mal. Impliqué de force: chauffeur de taxi Korben Dallas (Bruce Willis).

À propos: Milla Jovovich aurait prévalu contre 3000 concurrents au casting – dont Julia Roberts.

« Jeanne d’Arc » (1999)

Peu de temps après le succès que Milla Jovovich a célébré avec « The Fifth Element », elle a retravaillé avec Luc Besson. Cette fois, cependant, il ne s’agit pas d’un avenir lointain, mais bien loin dans le passé. Au 15ème siècle, pour être précis, et donc au milieu de la guerre de 100 ans.

Jovovich devient l’une des héroïnes nationales les plus célèbres de France: Jeanne d’Arc, également connue sous le nom de Pucelle d’Orléans. Elle monte à la guerre sous le drapeau français après avoir été frappée à plusieurs reprises par des visions. On y dit que le Saint-Père lui aurait ordonné de se battre.

Quiconque connaît l’histoire de l’héroïne nationale connaît cependant son destin tragique: après que Jeanne d’Arc fut capturée à la bataille de Compiègne et vendue aux Anglais, l’évêque de Beauvais la fit brûler pour hérésie le 30 mai 1431.

Série Resident Evil (2002-2016)

Au moins aussi étroitement liée à Milla Jovovich que « The Fifth Element » est la série « Resident Evil ». Sur une période de 14 ans et dans six films, elle joue Alice, dont le but est de détruire un virus qui a été saboté et échappé du laboratoire de recherche génétique appelé Umbrella Corporation. Le virus garantit que les gens sont transformés en zombies.

Paul WS Anderson dirige quatre des six films. Sur le plateau de la première partie, il apprend à connaître – et à aimer – Milla Jovovich. Les fiançailles ont suivi en 2003, le mariage en 2009. Les deux ont maintenant trois enfants.

« Resident Evil » (2002)

Resident Evil: Apocalypse (2004)

« Resident Evil: Extinction » (2007)

« Resident Evil: Afterlife » (2010)

« Resident Evil: Retribution » (2012)

« Resident Evil: Le dernier chapitre » (2016)

« Ultraviolet » (2006)

« Ultraviolet » est aussi bourré d’action que la série « Resident Evil ». Une guerre civile acharnée fait rage à la fin du 21e siècle! Un virus a fait en sorte que des parties de l’humanité se transforment en vampires et soient désormais supérieures aux personnes «normales». Le gouvernement a donc intérêt à exterminer les vampires.

Violet (M. Jovovich) est l’un des mutants et doit protéger un enfant de neuf ans en pleine guerre, dont le sang signifie la mort des vampires. Puisque Violet refuse de tuer le garçon, elle devient l’ennemie de son peuple partageant les mêmes idées. Dès lors, toutes les parties les traquent.

« Les trois mousquetaires » (2011)

Entre les parties « Resident Evil » « Afterlife » et « Retribution », Milla Jovovich est devant la caméra pour un autre film de Paul WS Anderson: Elle se rend en France au temps des trois mousquetaires.

En tant qu’espion Milady De Winter, Milla Jovovich rivalise avec les épéistes légendaires de la garde royale. Il intrigue dans la mesure du possible et joue la France contre l’Angleterre pour provoquer une guerre. Leur objectif: aider le cardinal Richelieu à devenir souverain de la France. Mais elle a fait le calcul sans D’Artagnan (Logan Lerman), Athos (Matthew Macfayden), Porthos (Ray Stevenson) et Aramis (Luke Evans).

« Hellboy – Appel des ténèbres » (2019)

En 2019, Milla Jovovich passera à nouveau du côté obscur pour le redémarrage de « Hellboy ». En tant que reine du sang Nimue, elle ne veut rien de moins que d’éliminer toute l’humanité. Mais elle a fait le calcul sans Hellboy (David Harbour), qui veut absolument empêcher la fin de l’humanité.

Malheureusement, le redémarrage ne se déroule pas très bien avec les fans et les critiques. Il pleut des nominations pour le Golden Raspberry 2020, le score sur Rotten Tomatoes est un maigre 18% et les cinéphiles sur IMDb font don du film avec beaucoup de bonne volonté 5,2 sur 10 étoiles. Eh bien, vous ne pouvez pas toujours être chanceux avec votre choix de rôles.

« Monster Hunter » (2020)

De gigantesques lézards primitifs attendent Milla Jovovich dans la nouvelle aventure cinématographique. « Monster Hunter » est la version live du best-seller Capcom du même nom, qui est extrêmement populaire auprès des joueurs. La star hollywoodienne assume – toujours sous la direction de son mari Paul WS Anderson – le rôle d’Artemis, un soldat américain qui se retrouve dans un monde parallèle à la recherche de camarades. Et d’énormes diablos, des araignées d’ombre et du gore magal sont aux commandes!

Perspectives: Nouveaux films avec Milla Jovovich