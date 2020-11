voici à quoi ils ressemblent dans la dernière version de l’application

Spotify teste les histoires parmi certains utilisateurs.

La fièvre des histoires a conduit à une nouvelle victime, Spotify. De même, si vous n’incluez pas les petites vidéos qui disparaissent au bout de 24 heures, vous n’allez pas à la dernière et le service de streaming populaire n’a pas voulu être moindre.

YouTuber TmarTn a publié un Tweet signalant que des histoires étaient apparues lors de la recherche de musique sur Spotify, preuve sans équivoque que l’application teste déjà officiellement cette fonction auprès d’utilisateurs aléatoires.

Connexion avec le public des artistes

Comme il apparaît dans la publication de TmarTn, lorsqu’il a ouvert une liste de musiques créées et recommandées par l’application elle-même, la couverture de la liste est apparue un petit cercle sur lequel vous pouvez cliquer. En cliquant dessus, une série d’histoires dans le plus pur style Instagram a émergé à l’écran, avec une barre supérieure séparée en fragments qui indiquent le nombre d’histoires.

Ces courts clips vidéo présentaient plusieurs artistes ou célébrités proposant des chansons en rapport avec le thème de la liste (Dans le cas du YouTuber, des chansons de Noël). Comme avec d’autres plateformes telles que Facebook ou Twitter, si vous cliquez sur la droite, vous passez aux histoires suivantes et, à gauche, vous revenez en arrière.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs surgissent sur l’inclusion d’histoires sur Instagram. La grande différence avec le fait dont nous parlons aujourd’hui est que c’est un test avancé, tel qu’il apparaît dans le flux réel d’utilisateurs aléatoires, il ne s’agit plus simplement d’un expérience de laboratoire.

Avec un peu de chance, si vous allez au même liste que TmarTn est allé à Il est possible que vous obteniez également des histoires Spotify et, à partir de là, il n’y aura plus de retour en arrière. Spotify est tombé dans le Histoires de fièvre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂