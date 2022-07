Christian Bale dit que de nombreuses scènes de « Creepy As Hell » de Thor 4 ont été supprimées

Christian Bale, l’homme qui interprétait le très terrifiant Gorr le dieu boucher dans Thor : Amour et tonnerre, a révélé qu’il y avait des scènes sérieusement « effrayantes » coupées du film.

Bale a réussi un Gorr fantastique et fait vraiment dresser les cheveux sur la nuque avec son look et ses performances.