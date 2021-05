Star Wars: The Bad Batch – Qui est Fennec Shand?

D’après le chancelier suprême Palpatine la commande 66 exclamé se trouve Unité de clonage 99 dans le 4e épisode de Star Wars: Le mauvais lot toujours en fuite. Croisière dans ladite séquence lors de votre dernière escale Hunter & Co. aussi la voie d’un certain Fennec Shand. Mais qui est cette femme mystérieuse?

After The Bad Batch: Fennec Shand, le mercenaire

Le personnage a fait sa première apparition dans le 5ème épisode de « The Mandalorian »qui, comme on le sait, commence de nombreuses années après les événements de la série animée. C’est là que Fennec, joué par Ming-na Wen, avec notre mandalorien taciturne sur la planète désertique Tatooine. Elle a travaillé pendant de nombreuses années en tant que mercenaire d’élite et chasseuse de primes pour les syndicats du crime les plus dangereux de la galaxie.

Cependant, cela a changé après la chute de l’empire, dont nous voyons la montée dans « Star Wars: The Bad Batch », et l’établissement de la Nouvelle République. Cela a commencé Prime de 100 000 crédits sur eux. toi a finalement fui vers Tatooineoù elle voulait se cacher, mais à la place, les membres de la guilde des chasseurs de primes l’ont pourchassée. Il s’est coincé Din Djarin et Toro Calican sur leurs talons pour recueillir la récompense pour eux.

Fennec Shand sur Tatooine / © Lucasfilm / Disney

En fait, le duo a réussi à capturer le mercenaire, mais Fennec a réussi à convaincre Toro de lui-même. contre le mandalorien tourner. Au lieu de la libérer, cependant, il lui a tiré dessus peu de temps après avec un blaster dans l’estomac et les a laissés mourir dans le désert. Mais le destin avait encore des plans pour elle et un Chasseur de primes nommé Boba Fett l’a trouvée et a sauvé la vie de Fennec. Comment les choses vont-elles se passer avec vous deux propre spin-off nous découvrirons la fin de 2021 à Disney Plus.

Avant le mandalorien: Fennec Shand dans The Bad Batch

Donc, dans «Star Wars: The Bad Batch», nous apprenons maintenant un jeune Fennec Shand sachez que déjà Chasseur de primes et mercenaire est actif dans la galaxie lointaine, très lointaine. Comme on le voit dans le 4ème épisode de la série, elle veut amener Omega en son pouvoir afin de les remettre à ses clients. Après que leur plan ait fonctionné initialement, Hunter et ses frères ont pu obtenir la fille enregistrer à la dernière seconde et secouez Fennec. Même si certains d’entre eux devaient expérimenter de première main quel genre de personne excellent combattant elle est.

Fennec Shand à la recherche d’Omega / © Lucasfilm / Disney

La fin de l’épisode suggère cependant que nous sommes le mercenaire encore plus souvent dans la série parce qu’elle assure à son client qu’elle sera la fille traquer à nouveau pouvez. Qui a mis Fennec sur Omega ne sera pas révélé, mais il est possible que ce soit les Kaminoans actes qui nécessitent un clone spécial pour continuer l’Empire de La valeur de leurs soldats clones convaincre.

Il promet d’être extrêmement excitant de voir comment Fennec Shand continuera dans un proche avenir et comment la prochaine réunion entre elle et l’unité clone 99 sera épuisée. Nous pourrions en savoir plus à ce sujet dans les prochains épisodes de « Star Wars: The Bad Batch », qui se déroulera exclusivement sur Disney Plus.