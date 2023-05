Keanu Reeves dans la pub Suntory Whiskey de Sofia Coppola

Une nouvelle publicité pour le whisky japonais Suntory a été publiée en l’honneur de la célébration de son 100e anniversaire. Dirigé par Sophie Coppolal’annonce comporte John Wick acteur Keanu Reeves. L’annonce montre Reeves entrant dans un bar et prenant un verre de whisky Suntory avec un groupe de copains, clairement passer un bon moment. Avec de la musique, un barrage de clips vidéo suit, mélangeant d’anciennes publicités pour la marque et même un clip d’un jeune Reeves. D’une durée d’environ une minute quarante-cinq secondes, l’annonce est un spectacle à voir, et vous pouvez la regarder par vous-même ci-dessous.





« Le Suntory Whisky Anniversary Tribute raconte l’histoire remarquable de l’héritage de la marque et de l’héritage de fabrication de whisky au cours des 100 dernières années, illustrant la signification de » Suntory Time « à travers les yeux de son créateur », lit-on dans la description de la vidéo. « Plus qu’une ligne emblématique dans un film brillant, ‘Suntory Time’ continue d’évoluer et de gagner en reconnaissance dans la culture du whisky japonais. Vingt ans après la sortie de Perdu dans la traduction, il est toujours adopté et fait écho à travers le monde en relation avec nos spiritueux de renommée mondiale. Tout a commencé avec un verre d’Hibiki, mais aujourd’hui, il y a un « Suntory Time » pour chaque individu, chaque occasion et chaque ami que nous rencontrons en cours de route. »

Perdu dans la traduction, sorti en 2003, a été réalisé par Coppola. Le film se déroulait à Tokyo et incluait la ligne réelle, « Pour des moments de détente, faites-en Suntory Time. » Les images de la vidéo d’un jeune Reeves proviennent même d’une publicité pour Suntory dans laquelle l’acteur est apparu dans les années 1990. S’adressant à People, Reeves a déclaré qu’il était heureux de participer lorsqu’on lui a demandé de faire partie de la nouvelle publicité hommage de Coppola pour Suntory.

« C’était cool [to get] une chance de travailler avec Sofia Coppola et de travailler avec [her brother] Roman Coppola sur une sorte de court commercial puis sur une série documentaire. C’était une opportunité vraiment spéciale », a déclaré Reeves.





Keanu Reeves est allé au Japon pour filmer la nouvelle vidéo

Reeves a également évoqué le fait de se rendre au Japon pour travailler sur l’annonce et à quel point il avait passé un bon moment avec sa visite. En plus de travailler sur la vidéo, il a passé du temps supplémentaire à rencontrer de nombreuses personnes de la région et à s’imprégner d’autant d’informations que possible sur leur culture.

« C’était merveilleux, vraiment merveilleux… c’était extraordinaire d’avoir l’opportunité de passer du temps avec des gens de Suntory, en termes d’aller à la distillerie fondatrice Yamazaki, puis d’aller rencontrer des maîtres mélangeurs et tous les artisans », a expliqué Reeves. . « J’ai pu rencontrer des artisans, des acteurs de Kabuki, des calligraphes, être un étranger et passer du temps avec des gens et parler de leur passion et de leur métier. »

Reeves peut ensuite être vu sur grand écran lorsqu’il reprend le rôle de John Wick pour le spin-off Ballerine, à venir en salles l’année prochaine. Quant à Coppola, elle travaille également sur un biopic de Priscilla Presley, surnommé Priscillequi met en vedette Cailee Spaeny dans le rôle de l’ex-femme du roi du rock ‘n’ roll.