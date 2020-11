De la quarantaine à la salle de sport (virtuelle): voici comment s’entraîner en VR

Le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 c’est l’un des produits les plus valides de sa catégorie et de sa génération, et à partir des prochaines heures, il sera affecté par une mise à jour qui le rendra encore plus utile et attrayant à utiliser. Le paquet de nouvelles est déjà en circulation ces jours-ci, et à partir de la semaine prochaine, il comprendra une fonction de suivi de l’activité physique capable de mesurer combien de calories sont brûlées par les utilisateurs tout en étant immergé dans la réalité virtuelle.

La nouveauté a été baptisée Oculus Move, et prendra la forme d’une véritable application similaire à celles qui collectent les données des trackers de fitness portables et des smartwatches sur les smartphones. La différence dans le cas d’Oculus Move est que l’application est visitée avec le produit, tandis que les données sont collectées par le spectateur lui-même: le même accéléromètres qui permettent au gadget de déplacer les images sur les écrans en fonction du mouvement de la tête vous permettent également de calculer le mouvement des utilisateurs et de traduire les informations en statistiques utiles.

Oculus Move ne collecte pas une infinité de données, mais uniquement des approximations sur les mouvements: il peut mesurer minutes de mouvement et calories brûlées, mais ce faisant, il distingue également le titre dans lequel l’activité physique a été pratiquée, calcule la répartition des efforts au cours de la semaine et récompense les utilisateurs lorsqu’ils font suffisamment d’activité pendant plusieurs jours d’affilée. Bref, l’idée est de se concentrer sur l’un des côtés positifs de la réalité virtuelle – le fait de ne pas forcer les utilisateurs à s’asseoir devant un écran – et de l’utiliser pour rendre le gadget encore plus attractif, notamment en période de pandémie et d’isolement où les mouvements à l’extérieur de la maison sont limités.

Parmi les autres mises à jour à venir, l’une est dédiée aux joueurs les plus fervents et permettra – en connectant Quest 2 à un PC – de jouer avec un Taux de rafraîchissement de 90 Hz tous les jeux qui seront rendus compatibles avec ce mode. La dernière nouveauté à venir est la possibilité de enregistrer des clips vidéo directement du spectateur vers l’application Oculus sur Android et iOS, pour montrer à vos amis et connaissances vos prouesses en VR; Jusqu’à présent, cette possibilité était limitée au partage sur Facebook ou à la connexion à un PC.