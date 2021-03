The Courier Review: Le drame d’espionnage de la guerre froide a une bonne distribution mais manque de tension

Oleg Penkovsky n’est pas un nom familier, mais il devrait certainement l’être. Ses actions pendant la guerre froide ont contribué à éviter une confrontation nucléaire entre les États-Unis et l’Union soviétique. Le Courrier raconte son histoire, mais pas de son point de vue. Benedict Cumberbatch incarne Greville Wynne, un homme d’affaires britannique qui a été recruté par le MI6 et la CIA pour entrer en contact avec Penkovsky à Moscou. Le film a des moments d’intrigue d’espionnage et de théâtre politique, mais ressemble à une pièce de théâtre dans son exécution. Une conception de production en sourdine avec l’utilisation d’ensembles similaires conduit à l’espionnage dangereux. Le Courrier avait besoin d’un peu plus d’excitation, mais est bien joué par une solide distribution d’ensemble.

En 1960, la Russie, Oleg Penkovsky (Merab Ninidze) est un colonel de haut rang du GRU qui siège au sein d’un comité du ministre du Commerce. Penkovsky, soldat décoré et père de famille, est consterné par la direction de l’Union soviétique sous la direction de Nikita Khrouchtchev. Il craignait Khrouchtchev comme un belliciste belliqueux. Qui agiterait les États-Unis et leurs alliés européens dans une confrontation évitable. Penkovksy décide d’agir. Il s’approche de deux employés de l’ambassade américaine et leur donne des informations qui ne peuvent provenir que d’une source de grande valeur.

À Londres, la CIA envoie Emily Donovan (Rachel Brosnahan) pour rencontrer les renseignements britanniques (Angus Wright, Anton Lesser). Ils doivent prendre contact avec Penkovsky, mais veulent envoyer « un amateur » pour éviter les soupçons du KGB. Leur choix était Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), un homme d’affaires bavard qui avait passé des années à conclure des accords commerciaux en Europe de l’Est. Wynne est absolument stupéfaite par leur offre. Pourquoi se mettrait-il en danger avec une épouse aimante (Jessie Buckley) et un jeune fils (Keir Hills) dont il s’occuperait? Il change d’avis à la possibilité d’un holocauste nucléaire. Greville Wynne est envoyé à Moscou pour rencontrer Penkovsky. Ils deviennent des acteurs clés de la crise des missiles de Cuba, mais paient un prix dévastateur.

Le Courrier fonctionne comme un drame de personnage à plusieurs niveaux. Penkovsky et Wynne apprennent à se faire confiance dans leur vie. Mais le secret extraordinaire fait des ravages dans la vie personnelle de Wynne alors que sa femme soupçonne qu’il a une liaison. Benedict Cumberbatch est superbe en tant qu’homme déchiré entre sa famille et le devoir civique. Jessie Buckley est aussi bonne que son épouse exaspérée et méfiante. Rachel Brosnahan vole presque la vedette en tant que gestionnaire averti de la CIA entouré d’hommes qui la sous-estiment. L’interaction entre les acteurs est tendue, crédible et la force du film.

Merab Ninidze obtient également les meilleures notes pour son interprétation du sobre Oleg Penkovsky. Mon problème est que je voulais en savoir plus sur lui. Le Courrier est basé sur l’expérience de Greville Wynne, mais les motivations et les décisions éventuelles de Penkovsky sont fascinantes. Il a trahi son pays parce qu’il croyait qu’il était sur la voie de la destruction. C’est le vrai héroïsme ou la trahison ultime, selon de quel côté vous êtes. Dominic Cooke, un metteur en scène vénéré qui dirige le film, aurait pu accentuer la tension en se concentrant davantage sur Penkovsky. Nous voyons des aperçus de son spycraft, mais j’aurais pu utiliser plus de détails.

Le Courrier, à tout le moins, enseigne une leçon précieuse qui ne peut être oubliée. La guerre froide a contourné l’anéantissement mondial avec la crise des missiles de Cuba. Oleg Penkovsky et Greville Wynne sont directement responsables de son résultat positif. Aucun enfant aujourd’hui ne fait des exercices de canard et de couverture ou n’aide à construire un abri antiatomique. Le Courrier est une production de 42, FilmNation Entertainment et SunnyMarch. Il sortira en salles le 19 mars sur Roadside Attractions.

