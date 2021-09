L’application Instagram pour iPad « serait bien à faire », mais elle ne sera pas lancée de sitôt, confirme le PDG de l’entreprise

in

Instagram manque toujours d’une application pour l’iPad et si vous espériez en obtenir une bientôt, cela pourrait ne pas arriver, du moins pas de sitôt. Adam Mosseri, PDG d’Instagram, a suggéré qu’il n’était pas prévu de lancer une application iPad de sitôt. Au cours d’une session de questions-réponses, Mosseri a fourni cette clarification via une réponse à la question concernant la localisation d’une application iPad. Il a répondu en disant: « J’ai passé un peu de temps sur un iPad parce que j’étais sur un vol, mais toujours pas d’application iPad pour Instagram. Ce serait bien de le faire, mais il y a beaucoup à faire et peu de monde, donc il n’a pas fait la coupe ».

Tandis que Instagram pense que c’est une bonne idée, qu’elle n’y donne pas vraiment suite et nous ne savons pas si elle le sera un jour. L’absence d’iPad semble un peu étrange, car une application dédiée peut permettre aux gens de faire tellement de choses sur un iPad à condition que cela facilite l’utilisation.

Actuellement, les utilisateurs d’iPad peuvent soit utiliser Instagram version Web ou l’application iOS. Cela gêne en quelque sorte l’expérience utilisateur car il n’est pas optimisé selon l’iPad. De plus, les gens ne peuvent toujours pas publier via la version Web d’Instagram sur un iPad.

Pour rappel, Instagram a récemment introduit la possibilité pour les gens de publier via le Web. Cette fonctionnalité s’applique uniquement aux utilisateurs Windows et macOS.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles. iPadOS 15 est livré avec une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’exécuter des applications iOS au format paysage. Cela peut s’avérer pratique pour les gens jusqu’à ce qu’Instagram décide de lancer une application pour iPad.

Reste à savoir si Instagram envisage ou non d’introduire une application iPad.

