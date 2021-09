Frank Ocean a apporté un bébé animatronique effrayant sur le tapis rouge du gala du Met

La nuit de la mode est bien entamée à New York alors que des célébrités du monde entier se réunissent pour le tristement célèbre Met Gala.

Bien qu’il y ait beaucoup d’A-listers qui se sont présentés avec des robes audacieuses, de grandes tenues de déclaration et des looks dignes d’un canon, il y avait une vedette qui a laissé les gens un peu effrayés.

Frank Ocean, légendaire musicien soul-RnB, est arrivé dans un look Prada simple et sobre.

Vêtu d’un ‘Dreamcore noir‘ chapeau, veste noire, pantalon et chaussures, et cheveux vert vif, le Blond l’artiste portait également un terrifiant bébé animatronique vert.

Le bébé avait un visage vert et ses yeux clignaient et se déplaçaient de haut en bas, tandis que son bras libre était également capable de bouger comme s’il s’agissait d’un véritable enfant sur écran vert.

Le thème du Met Gala pour 2021 est « En Amérique : un lexique de la mode‘ et Frank a déclaré que sa tenue rendait hommage au cinéma américain.

Ocean n’était pas le seul à arborer un accessoire plutôt bizarre pour la grande soirée au Metropolitan Museum of Art.

Le chanteur Grimes a rehaussé le look futuriste des extraterrestres et de l’espace en s’habillant de la robe personnalisée « Bene Gesserit » d’Iris van Herpen, qui a apparemment pris 900 heures.

S’adressant à Vogue, le chanteur a déclaré: « L’épée est basée sur une épée d’Europe occidentale de la fin du Moyen Âge vers 1400 … est une pièce permanente de la collection du Met, et l’épée est également moulée à partir d’un Colt AR- 15A3.

« C’est de ces gens qui obtiennent des gens [guns] qui ne veulent plus avoir leurs fusils automatiques, et les font fondre et en font des répliques parfaites d’épées médiévales, ce qui je pense est tellement cool – je pense que c’est une belle chose. »