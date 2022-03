Sony développe une gamme de manèges, d’hôtels et de parcs à thème basés sur la franchise Jumanji

Pendant plus de 20 ans, cela ressemblait au fantasme tant aimé Jumanji allait être l’un de ces rares films à Hollywood qui est extrêmement populaire mais qui n’a jamais de suite. Cependant, en 2017, Dwayne Johnson a pris la tâche de poursuivre le Jumanji franchise sans Robin Williams et a réussi à le faire avec tant de succès que non seulement nous attendons maintenant une troisième suite, mais aussi toute une gamme de manèges de parcs d’attractions et d’hôtels à thème inspirés des films.

Merlin Entertainments, les exploitants de Madame Tussauds et de Legoland, s’est associé à Jumanji producteurs Sony Pictures pour lancer le développement de nombreuses attractions, terrains et points de vente dans leurs nombreux parcs à thème à travers le monde, en commençant par un nouveau Jumanji balade à Gardaland Resort, Italie. Ce trajet s’appellera Jumanji – L’Aventure et « transportera les invités dans le monde fantastique de Jumanji, où une aventure exaltante les attend : un voyage semé d’embûches, de surprises et de dangers à travers la jungle sauvage. Des chambres à thème seront également disponibles au complexe en avril de cette année, à l’ouverture du manège.

Mark Fisher, directeur du développement de Merlin Entertainments, a déclaré :

« Nous sommes ravis de faire passer notre relation avec Sony Pictures Entertainment à un niveau supérieur avec ce partenariat stratégique. Sony [is] l’une des meilleures sociétés cinématographiques de la planète et Jumanji est une marque de plusieurs milliards de dollars qui séduit les clients de tous âges depuis plus de deux décennies. Notre équipe Merlin travaille déjà dur pour développer des concepts créatifs brillants, qui donneront vie au célèbre blockbuster ‘Jumanji’ filmez à travers nos parcs à thème et parcs aquatiques. Nous avons hâte d’offrir des manèges et des expériences palpitantes aux invités et aux cinéphiles ! Le jeu est certainement lancé ! »

Sony et Merlin Entertainments feront à nouveau équipe pour donner vie aux films







Ce n’est pas la première fois que Sony collabore avec Merlin Entertainments ; ayant déjà produit Basé sur Ghostbusters balades et expériences en Allemagne et à New York, Jumanji semble être leur projet le plus important et le plus vaste à ce jour. Merlin Entertainments étant à l’origine de parcs à succès massifs basés sur des franchises telles que LEGO, Peppa Pig et Marvel, leur nouveau Jumanji IP les rejoindra bientôt comme l’une de leurs marques immédiatement reconnaissables.

Selon les informations disponibles, les projets puiseront leur principale source d’inspiration dans la nouvelle Jumanji série de films mettant en vedette Johnson, Jack Black, Karen Gillan et Kevin Hart, qui a jusqu’à présent rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial. En dehors de leur copropriété Homme araignée la franchise, Jumanji est de loin leur plus grande série de films détenue à 100% par Sony, il n’est donc pas tout à fait surprenant qu’ils veuillent en tirer parti.





Parlant de l’entreprise, Jeffrey Godsick de Sony a commenté : « Merlin est la société idéale pour amener le monde de Jumanji vivre. Leur engagement envers une narration forte, la qualité de l’artisanat et les expériences fantastiques des invités garantissent que les fans de Jumanji seront totalement immergés dans les univers de nos films et vivreont une expérience inoubliable. Je suis très heureux d’étendre notre relation avec la formidable équipe de Merlin.





