L’ancienne évaluation de M. Night Shyamalan promet des peurs violentes et dérangeantes et une nudité partielle

Le sixième sens réalisateur M. Night Shyamalan revient sur les écrans cette saison estivale avec la sortie d’horreur surnaturelle envoûtante, Vieille, qui a maintenant été officiellement classé PG-13. La note a été attribuée par les dieux du cinéma grâce à « une forte violence, des images dérangeantes, un contenu suggestif, une nudité partielle et un bref langage fort », suggérant que, tout comme la majorité de sa production cinématographique, Vieille ne sera pas une expérience familiale.

Vieille commence par une famille en vacances tropicales lors d’une journée de plage parfaite, du moins c’est ce qu’ils pensaient. La famille, qui est rejointe par plusieurs autres, découvre bientôt que la crique idyllique remplie de piscines rocheuses et de rivages sablonneux, entourée de falaises vertes et densément végétalisées n’est pas ce qu’elle semble être. Non, cette utopie cache un sombre secret. Il y a d’abord le cadavre d’une femme retrouvé flottant dans l’eau cristalline. Ensuite, il y a le fait étrange que tous les enfants vieillissent rapidement. Bientôt, tout le monde vieillit toutes les demi-heures, réduisant sa vie entière à une seule journée, et il ne semble pas y avoir d’issue pour sortir de la crique…

Le film est inspiré du roman graphique français Sandcastle de Pierre Oscar Levy et de l’artiste Frederik Peeters, qui a Incassable l’attention du réalisateur grâce à ses enfants, qui lui ont offert un exemplaire du roman pour la fête des pères. Shyamalan a immédiatement été séduit par la prémisse, achetant rapidement les droits du roman graphique, le scénario ayant fortement inspiré le scénario de Vieille.

Vieille, qui s’est terminé en novembre de l’année dernière, met en vedette un ensemble de stars dirigé par coco et Les journaux de moto star Gael García Bernal dans le rôle de Jack, avec Fil fantôme star Vicky Krieps dans le rôle de sa femme, Kate. Héréditaire et Jumanji : Bienvenue dans la jungle la star Alex Wolff joue également le rôle du fils de Mark, Jack et Kate. Les acteurs de soutien sont Petite femme et Objets tranchants la star Eliza Scanlen, Lapin Jojo et Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées’ Thomasin McKenzie, Krypton star Aaron Pierre, Mad Max : Fury Road et Le démon néon star Abbey Lee, Jupiter Ascendant Nikki Amuka-Bird, Le père la star Rufus Sewell et Perdu Ken Leung.

Le film voit Shyamalan revenir au genre d’histoire d’horreur existentielle qui l’a souvent si bien servi dans le passé, avec Vieille sûr d’aborder la question universelle de la mortalité tout en faisant passer les personnages à travers la marque unique de terreur psychologique du cinéaste.

Vieille n’est que la première partie du récent contrat de deux films de M. Night Shyamalan avec Universal Pictures, avec un autre projet encore sans titre actuellement prévu pour une date de sortie en février 2023. Shyamalan a discuté de l’accord dans le passé, suggérant que tous les films pourraient être liés un peu comme les goûts de Diviser et Verre. « Je viens d’avoir deux idées de films qui me tiennent à cœur », a révélé Shyamalan.

« Pour moi, il y a des idées et elles sont parfois dans des journaux et elles n’ont pas encore tout à fait la viande ou quoi que ce soit qui le rend donc je suis prêt à consacrer deux ans de ma vie à faire ça – à écrire et diriger ceci – certaines de ces idées n’ont pas encore cela. Elles doivent se développer un peu. Mais il y avait deux idées pour lesquelles je pensais tout de suite les faire. Et, assez intéressant, il pourrait y avoir une troisième chose qui est venu à moi qui pourrait finir par se situer entre ces deux. Donc, il pourrait y en avoir trois. «

Vieille est prévu pour être publié aux États-Unis le 23 juillet 2021, par Universal Pictures. Cette nouvelle provient de ComicBook.com

Sujets : Ancien