Révision antitrust américaine : ce que cela signifie pour Amazon, Apple, Facebook ; comment cela changerait la grande technologie

Cinq lois antitrust proposées aux États-Unis visent à freiner de manière agressive le pouvoir de marché des « grandes entreprises technologiques » et à changer leur façon de faire des affaires.

L’ensemble des factures, présenté le 11 juin, cible l’énorme pouvoir économique exercé par Amazon, Apple, Facebook et Google (appartenant à la société mère Alphabet).

Les propositions étendues vont du démantèlement de différentes entreprises gérées par les grandes technologies à la prévention plus efficace des fusions connues sous le nom de « acquisitions meurtrières», dans laquelle les grandes entreprises technologiques rachètent des concurrents pour éradiquer les menaces qui pèsent sur leur pouvoir de marché.

Les propositions représenteraient un changement massif aux lois antitrust américaines. Les tribunaux américains appliquant ces lois ont aujourd’hui tendance à favoriser la croissance des grandes entreprises et considèrent leur puissance économique comme un signe de efficacité économique supérieure.

Chacun des projets de loi bénéficie du soutien des démocrates et des républicains. Il est remarquable que les propositions aient survécu à ce stade, face au record pression par de grandes entreprises technologiques à Washington.

Même si seules certaines des propositions sont adoptées comme loi, elles auront probablement des conséquences importantes sur la façon dont les grandes technologies font des affaires à l’échelle mondiale.

Qui est ciblé comme « big tech » et pourquoi ?

Les cinq projets de loi – appelés collectivement « Une économie en ligne plus forte : opportunité, innovation et choix » – s’appliqueraient à toute « plateforme couverte » qui :

compte au moins 50 millions d’utilisateurs mensuels actifs aux États-Unis

a un propriétaire avec des ventes annuelles nettes ou une capitalisation boursière d’au moins 600 milliards de dollars américains

et est un partenaire commercial essentiel pour la fourniture de tout produit ou service sur ou directement lié à la plate-forme.

Cela capturerait au moins Amazon, Apple, Facebook et Google. Les propositions sont le résultat d’une enquête de 16 mois sur ces sociétés par le sous-comité judiciaire américain sur l’antitrust.

L’enquête a vu la célèbre PDG d’Apple, Amazon, Facebook et Google chacun témoigne devant les membres du comité. Cela a abouti à un Rapport de 450 pages publié par la majorité démocrate en octobre de l’année dernière.

Le rapport a critiqué diverses stratégies utilisées par les entreprises comme étant monopolistiques et nuisibles à l’innovation, à la concurrence et aux consommateurs. Ça disait:

Pour le dire simplement, les entreprises qui étaient autrefois des startups décousues et négligées qui remettaient en question le statu quo sont devenues le genre de monopole que nous avons vu pour la dernière fois à l’ère des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer.

Comment les propositions changeraient la grande technologie

Les mesures incluses dans les projets de loi sont vastes, mais quatre propositions clés se dégagent. Premièrement, les grandes entreprises technologiques pourraient être obligées de scinder ou de vendre certaines entreprises, dans les cas où elles gèrent à la fois l’entreprise et la plate-forme crée un conflit d’intérêts.

Par example, Amazon a été accusé d’utiliser des données gagné sur les vendeurs tiers sur son marché, pour obtenir un avantage concurrentiel pour ses propres produits Amazon Basics.

De même, Apple pourrait être empêché de vendre ses propres produits en concurrence avec d’autres dans son app store ou son music store.

Deuxièmement, les plates-formes pourraient être empêchées de avantager leurs propres produits par rapport aux produits de leurs concurrents sur leur plateforme, à moins qu’ils ne puissent prouver que cela ne nuira pas à la concurrence.

Google, par exemple, a été accusé de favoriser ses services tels que Google Shopping dans les résultats de recherche. Ce type de préférence peut empêcher les services concurrents d’avoir une longueur d’avance, même s’ils offrent un meilleur service.

Troisièmement, les propositions ciblent «acquisitions meurtrières” fabriqués par de grandes entreprises technologiques. Il s’agit de cas où Amazon, Facebook, Apple et Google rachètent des concurrents plus petits.

Ces acquisitions peuvent empêcher l’émergence de produits meilleurs ou plus innovants. Ils éliminent une menace concurrentielle vitale et les investisseurs en capital-risque peuvent être découragés de financer les rivaux restants.

Considérer WhatsApp, qui a commencé comme un champion de la confidentialité dans la messagerie instantanée. Ceux les protections de la vie privée ont été érodées depuis que Facebook a été autorisé à acheter WhatsApp en 2014.

En vertu de l’un des projets de loi, les grandes entreprises technologiques seraient confrontées à des obstacles plus importants pour réaliser des acquisitions meurtrières. Il incomberait à la société acquéreuse de prouver d’abord qu’elle n’est pas en concurrence avec la société cible.

Enfin, une autre proposition exigerait des plateformes qu’elles permettent aux consommateurs de transférer facilement et en toute sécurité leur historique numérique sur une plateforme pour eux-mêmes ou vers une autre plateforme. Par exemple, ils pourraient transférer de manière transparente leur historique Facebook vers une autre plate-forme et passer d’une plate-forme à l’autre sans perdre leurs données.

Quelle est la probabilité que les propositions deviennent loi ?

Les lobbyistes des grandes technologies sont déjà à pied d’œuvre à Washington, affirmant que de telles lois affaibliraient les entreprises américaines prospères, qui seraient ensuite dépassées par leurs rivaux chinois.

En revanche, des représentants des deux grands partis politiques américains soutiennent chacun des projets de loi, ce qui pourrait augmenter les chances de succès.

Cependant, cela ne constitue pas un consensus général entre les parties. Chacun a tendance à soutenir les mesures contre les grandes technologies pour différentes raisons.

De nombreux républicains pensent que les plateformes ont un parti pris contre leur parti et veulent voir émerger des rivaux plus conservateurs. Les démocrates, quant à eux, se concentrent sur les menaces à la démocratie du pouvoir économique des plateformes et leur capacité à diffuser de la désinformation, y compris sur la santé publique et la politique.

Bien qu’il soit peu probable que toutes les propositions deviennent une loi, la stratégie et le soutien des deux côtés de la politique signifient qu’au moins certains changements seront probablement légiférés.

Diviser les mesures en différents projets de loi augmente également les chances que certaines soient adoptées. S’ils étaient tous inclus dans une seule, un manque de soutien pour une ou deux propositions pourrait les arrêter tous dans leur élan.

Conséquences en Australie et dans le monde

Les effets de la législation antitrust proposée se feront sentir bien au-delà des États-Unis.

Lorsque des mesures sont imposées avec succès à une entreprise américaine, elle peut décider de mettre en œuvre les mêmes changements à l’échelle mondiale. Par exemple, Google a annoncé la semaine dernière qu’il apporterait des modifications à ses opérations à l’échelle mondiale pour se conformer à engagements pris par Google, à la suite de plaintes pour abus de position dominante déposées par l’Union européenne (UE).

L’UE a déjà envisagé sa propre des lois plus strictes contre les grandes plateformes numériques. Les législateurs d’autres pays sont susceptibles d’être influencés par ces mesures.

En Australie, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a étendu son enquête sur les plateformes numériques à une enquête en cours. enquête de cinq ans et devrait faire des recommandations au gouvernement tout au long de cette période.

Katharine Kemp, maître de conférences, Faculté de droit et de justice, UNSW, UNSW

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

