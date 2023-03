Qu’est-il arrivé à Cara Dune dans « The Mandalorian » après le limogeage de Gina Carano

La série « The Mandalorian » de Disney Plus a créé sa troisième saison le mercredi 1er mars 2023. De cette façon, nous avons pu savoir ce qui s’est passé avec les personnages de Pedro Pascal, Carl Weathers et le reste du casting, dans lequel l’actrice Gina Carano ne figure plus.

Comme on le sait, l’ancien combattant d’arts martiaux mixtes a été expulsé de lucasfilm le 10 février 2021, en raison de ses déclarations controversées sur les réseaux sociaux. Entre autres sujets, il a comparé la situation politique américaine avec la Persécution juive pendant l’Allemagne nazie et fait des commentaires nuancés comme transphobe.

C’est ainsi qu’il se lit dans le communiqué lancé par la célèbre entreprise : « Gina Carano n’est pas actuellement employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu que ce soit dans le futur. Cependant, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrent les gens en fonction de leurs identités culturelles et religieuses. Ils sont odieux et inacceptables. »

Face à cette situation, de nombreux fans du projet se sont interrogés Quelle serait l’excuse du programme en l’absence du personnage de l’artiste : Dune de Carasynthia « Cara »l’ancien soldat rebelle devenu mercenaire d’Alderaan.

La vérité est qu’ils n’ont pas eu à attendre longtemps, depuis le début de la saison 3 de la Série Disney+ proposé une réponse à la question.

Vous voulez savoir ce qu’il est advenu de Cara Dune dans « The Mandalorian » après le licenciement de Gina Carano ? Ensuite, nous vous disons ce qui a été révélé à ce sujet.

QU’EST-IL ARRIVÉ À CARA DUNE DANS « LE MANDALORIEN » ?

Le premier chapitre de « Le Mandalorien 3 »dirigé par Rick Famuyiwa et écrit par Jon FavreauC’est le titre Chapitre 17 : L’apostat. Dans celui-ci, nous avons vu Commande (Pierre Pascal) et Grogu visiter Nevarrooù ils ont découvert ce qui était arrivé à visage de dunes.

Donc, Greif Karga (Carl Weathers) explique que le nouvelle république recruté Visage pour votre équipe Forces spécialesaprès son rôle courageux dans la capture de Moff Gédéon (Giancarlo Esposito), comme nous l’avons vu à la fin du deuxième volet du programme.

Loin de ce que beaucoup de fans pourraient penser, Dune elle est vivante : elle a dû quitter la planète et tout semble indiquer qu’elle continuera à prospérer dans la galaxie.

Gina Carano a été virée de la série en 2021 (Photo : Lucasfilm)

CARA DUNE REVIENDRA-T-ELLE AVEC UNE AUTRE ACTRICE DANS « THE MANDALORIAN » ?

Même si Gina Carano Il ne fait plus partie du show, il est possible qu’un autre interprète revienne avec le personnage dans l’histoire principale. Au moins le directeur Dave Filoni a laissé ouverte la possibilité dans les déclarations pour Date limite.

« C’est une grande galaxie, et nous avons beaucoup de personnages dedans ; beaucoup qui se battent pour leur temps d’écran. Nous devrons voir au fil de la saison quelles sont les aventures, mais [Cara] C’est un grand personnage, quelqu’un qui a été vital aux débuts de Din Djarin; Nous verrons si cela a évolué au-delà de cela. »il a déclaré.

Cependant, il a expliqué les raisons pour lesquelles Visage ne serait pas un personnage principal dans le troisième opus : « La saison 3 concerne principalement les Mandaloriens et la saga mandalorienne, L’histoire des Mandaloriens. (…) Il est logique où va son arc, l’histoire de [Mando] et Grogu en particulier.

Malgré le limogeage de Gina Carano, Cara Dune pourrait rentrer dans l’histoire (Photo : Lucasfilm)

COMMENT VOIR « LE MANDALORIEN » ?

la troisième saison de « Le Mandalorien 3 » Il est disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Disney Plus. En ce sens, vous ne pouvez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

Regardez ensuite la bande-annonce du nouvel épisode de la production.