Mike Myers jouera 7 personnages dans So I Married an Ax Murderer Spinoff de Netflix The Pentaverate

Mike Myers incarnera pas moins de sept personnages dans sa prochaine série Netflix Le Pentavé. En 2019, il a été rapporté que Myers avait mis en place le projet chez Netflix, menant personnellement la production en plus de jouer dans la série. Une mise à jour majeure sur Le Pentavé a révélé six nouveaux noms qui ont été ajoutés à la distribution, et avec cette nouvelle vient la révélation que Myers jouera Sept différents rôles.

« J’adore créer des personnages, et Netflix m’a donné un terrain de jeu fantastique pour jouer », Mike Myers a dit du projet en parlant avec Variety en 2019.

Dans Le Pentavé, qui est une série d’une demi-heure couvrant six épisodes, « cinq hommes ont travaillé pour influencer les événements mondiaux pour le plus grand bien depuis la peste noire de 1347. Au début de la série, un journaliste canadien improbable se retrouve impliqué dans une mission pour découvrir la vérité et peut-être sauver le monde lui-même. »

Par variété, Myers jouera lui-même sept nouveaux personnages, mais aucune information n’a été révélée sur les différents types de rôles que chacun d’eux entraînera. Le casting comprendra également Ken Jeong (Asiatiques riches et fous, Communauté), Keegan-Michael Key (Clé et Peel, Le bal), Debi Mazar (Goodfellas, Plus jeune), Richard McCabe (L’auditoire, Œil dans le ciel), Jennifer Saunders (Absolument fabuleux, Mort sur le Nil) et Lydia West (Des années et des années,C’est un peché).

Quelque chose d’assez intéressant Le Pentavé est-ce que le personnage de Myers l’a mentionné dans le film de 1993 Alors j’ai épousé un meurtrier à la hache. Dans ce film, Myers a également joué plusieurs rôles, décrivant à la fois le personnage principal Charlie et son père écossais Stuart. À un moment donné, Stuart fait comprendre que le Pentaverate est composé de « La Reine, le Vatican, les Gettys, les Rothschild et le colonel Sanders avant qu’il ne se défoule ».

Jouer plusieurs rôles dans le même film est quelque chose qui a également été vu dans d’autres projets de Myers. L’exemple le plus célèbre est peut-être la comédie classique de 1997 Austin Powers : International Man of Mystery. UNE James Bond parodie, le film a vu Myers jouer à la fois le héros Austin Powers et le principal méchant, le Dr Evil. Dans le deuxième volet de la série comique, Myers a également joué un troisième personnage nommé Fat Bastard, et dans le troisième film, il a également joué le nouveau personnage méchant Goldmember.

D’autres acteurs ont entrepris des démarches similaires. Eddie Murphy est très connu pour jouer plusieurs personnages dans un même film, comme dans les comédies Le professeur fou et Venant en Amérique. Il a eu l’occasion de jouer à nouveau une variété de personnages pour la suite À venir 2 Amérique, qui est sorti sur Amazon Prime Video cette année. La co-star de Murphy, Arsenio Hall, a également joué de nombreux rôles différents dans l’original Venant en Amérique et la suite.

Pour ce qui est de Le Pentavé, Myers a créé la série et sert de producteur exécutif. Tim Kirkby dirige et produit également aux côtés de John Lyons, Tony Hernandez et Lilly Burns de Jax Media, tout comme Jason Weinberg. Peu de choses ont été révélées sur la série et aucune date de première n’a encore été fixée. Cette nouvelle nous vient de Variety.

