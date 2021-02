Lancement de Tata Safari 2021 le 22 février

04 févr.2021 12:16:06 IST

C’est officiel: le Tata Safari 2021 sera lancé le 22 février, les livraisons du SUV 7 places phare devraient également commencer le même jour. Dans un communiqué publié aujourd’hui, Tata Motors a ouvert des réservations pour le nouveau Safari, avec un montant de réservation fixé à Rs 30 000, et les essais routiers ont également commencé.

Tata Safari 2021: intérieur, dimensions et groupe motopropulseur

En termes de taille, le nouveau Tata Safari est 63 mm plus long et 80 mm plus haut que le Harrier (avec lequel il partage son architecture Omega), et se distingue par une nouvelle calandre chromée, des roues en alliage de 18 pouces plus grandes et une section arrière plus droite.

Le Safari reflète la disposition du tableau de bord du Harrier, mais présente une palette de couleurs blanc huître et un insert en bois de frêne sur le tableau de bord. Le Safari sera proposé en 6 et 7 places, la version 6 places recevant des sièges capitaine pour la rangée du milieu, et comportera également un frein de stationnement électronique, des airbags avant, latéraux et rideaux, des modes de réponse du terrain et un panoramique. toit ouvrant. Un total de six niveaux de finition seront proposés – XE, XM, XT, XT +, XZ et XZ +. Au lancement, la version boîte de vitesses automatique ne sera disponible que dans les versions XM, XZ et XZ +.

Le Tata Safari 2021 bénéficie de la suite de fonctionnalités iRA (Intelligent Real-Time Assist) de la société. iRA – qui est disponible sur les Tata Nexon et Tata Altroz ​​iTurbo – contient une multitude de fonctionnalités de voiture connectées telles que la géolocalisation, le suivi des véhicules en temps réel, le verrouillage / déverrouillage à distance, le fonctionnement des phares et l’immobilisation, pour n’en nommer que quelques-uns. Le système recevra des mises à jour en direct et des packs de navigation par What3Words.

Le Safari aura le même turbo-diesel Kryotec de 2,0 litres de 170 ch qui propulse le Harrier, et empruntera également le convertisseur de couple manuel à 6 vitesses et le convertisseur de couple automatique à 6 vitesses du SUV à 5 places. Tata a également déclaré précédemment que l’architecture Omega du Safari pouvait accueillir un système à quatre roues motrices et qu’elle envisagerait de produire une version 4×4 du nouveau Safari s’il y a une demande suffisante.

2021 Tata Safari prix attendu et rivaux

En ce qui concerne le prix du nouveau Tata Safari, attendez-vous à ce qu’il affiche une prime de Rs 1 lakh par rapport au Harrier à 5 places, la version automatique haut de gamme devant être proposée à plus de Rs 21 lakh (ancienne salle d’exposition). Pour l’instant, le Tata Safari 2021 n’aura plus qu’à affronter le Hector Plus et le XUV500, mais Mahindra prépare le lancement du XUV500 de nouvelle génération dans les mois à venir. Le nouveau SUV 7 places de Hyundai basé sur le Creta de deuxième génération est également attendu plus tard cette année.

Après le Safari, Tata Motors alignera le mini-SUV HBX pour le lancement dans les mois à venir.

