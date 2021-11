Google Agenda ne se synchronise pas : vous pouvez le faire

Votre agenda Google ne se synchronise pas ? Cela peut avoir différentes causes. Dans ce guide, nous proposons différentes solutions avec lesquelles la synchronisation dans le calendrier Google devrait fonctionner à nouveau.

Le calendrier Google est une aide utile dans la vie de tous les jours. Avec l’application, vous gardez une trace de tous vos rendez-vous et ceux-ci sont même synchronisés entre tous vos appareils. Cependant, il peut arriver que l’application de calendrier de votre smartphone ne reçoive soudainement plus de rendez-vous d’autres appareils et ne les partage plus avec d’autres appareils. Votre calendrier Google ne se synchronisera plus. Vous allez maintenant découvrir les options dont vous disposez pour résoudre ce problème.

Méthode 1 : vérifier la connexion Internet

Avant de rechercher des erreurs dans le calendrier Google ou dans Android, vous devez d’abord vérifier si votre smartphone est également connecté à Internet. Parce que votre calendrier Google ne peut pas se synchroniser sans connexion Internet.





Le smartphone est-il connecté à Internet ? Il suffit de regarder dans les paramètres rapides.



Tout d’abord, vérifiez si d’autres applications peuvent se connecter à Internet. Vous pouvez tester cela, par exemple, en appelant un site Web dans votre navigateur. Si cela ne fonctionne pas, faites glisser la barre d’état vers le bas sur l’écran d’accueil de votre smartphone pour accéder aux paramètres rapides. Vérifiez ici si le WiFi et/ou les données mobiles sont activés et activez-les si nécessaire.

Si le WiFi est activé et que vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet, redémarrez votre routeur ou supprimez le réseau WiFi de votre smartphone et ajoutez-le à nouveau. Cela devrait généralement suffire pour se reconnecter à Internet.

Méthode 2 : Activer le bon calendrier dans le smartphone





Si vous avez plusieurs comptes Google dans votre calendrier, vous devez vous assurer que les rendez-vous respectifs sont activés.



Si aucun rendez-vous n’est synchronisé dans l’agenda Google de votre smartphone, il est possible que le compte en question ne soit pas activé dans l’application agenda. Cela peut être le cas, par exemple, si vous utilisez plusieurs comptes Google sur votre smartphone. Pour activer le bon compte, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Google Agenda sur votre smartphone et appuyez sur les trois barres en haut à gauche. Faites maintenant défiler jusqu’au compte Google dont vous souhaitez synchroniser les rendez-vous et cochez « Rendez-vous ».

Dans ce menu, vous pouvez également sélectionner d’autres entrées de calendrier telles que des rappels. Vous pouvez également afficher les entrées de différents comptes Google.

Méthode 3 : Activer la synchronisation du calendrier sur le smartphone





La synchronisation automatique doit également être activée pour que votre calendrier Google soit mis à jour.



Si les rendez-vous de votre calendrier Google ne sont pas synchronisés, il est possible que la synchronisation ne soit pas activée pour le calendrier de votre smartphone. De nombreux smartphones Android vous offrent le choix des services Google à synchroniser entre différents appareils. Suivez les étapes ci-dessous pour activer la synchronisation de Google Agenda.

Ouvrez les paramètres sur votre smartphone Android. Recherchez ensuite un élément de menu appelé « Comptes », « Comptes » ou quelque chose de similaire et appuyez dessus. Sélectionnez maintenant le compte Google pour lequel vous souhaitez activer la synchronisation du calendrier et, si nécessaire, appuyez sur le sous-élément « Synchronisation du compte ». Un aperçu apparaîtra maintenant avec tous les services Google qui peuvent être synchronisés. Selon l’interface Android utilisée par votre smartphone, vous devez maintenant basculer le commutateur sur le calendrier Google ou cocher la case là-bas.

Dès que vous activez la synchronisation pour le calendrier Google, le calendrier doit se synchroniser une fois. Ensuite, vous verrez une entrée ci-dessous avec l’heure exacte de la dernière synchronisation.

Actualiser la synchronisation automatique du calendrier Pour une raison quelconque, votre calendrier Google peut ne pas vouloir se synchroniser malgré la synchronisation automatique ou la date de la dernière mise à jour peut dater de longtemps. Ici, il peut être utile de désactiver brièvement la synchronisation automatique, puis de la réactiver.

Méthode 4: mettre à jour manuellement le calendrier Google





Parfois, il peut être utile de lancer la synchronisation manuellement.



Comme déjà mentionné, il arrive parfois que la dernière synchronisation du calendrier Google remonte à plusieurs jours. Vous n’êtes pas forcément obligé d’attendre la prochaine mise à jour automatique, vous pouvez aussi la lancer manuellement dans le calendrier Google (la méthode décrite plus haut dans l’info box fait la même chose). Pour effectuer une synchronisation manuelle, procédez comme suit :

Ouvrez le calendrier Google et appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Appuyez maintenant sur « Mettre à jour » et le calendrier sera mis à jour.

Méthode 5 : Télécharger une mise à jour depuis le Play Store





Une mise à jour de l’application peut également aider à résoudre les problèmes de synchronisation.



Si toutes les méthodes mentionnées jusqu’à présent ont échoué et que vous vous demandez toujours pourquoi le calendrier Google ne se synchronise pas, cela peut être dû à un bogue ou à une erreur logicielle. Une mise à jour de l’application depuis le Play Store pourrait aider ici. Le bug pourrait déjà être corrigé dans la version mise à jour du calendrier Google. Comment télécharger une mise à jour :

Ouvrez le Play Store sur votre smartphone et tapez « Google Calendar » dans la barre de recherche. La page contenant des informations sur le calendrier Google s’ouvre. Si une mise à jour est disponible pour l’application, téléchargez-la, puis vérifiez si le problème de synchronisation a été résolu.

Méthode 6 : effacez les données et le cache de Google Calendar

Chaque application enregistre régulièrement des données sur votre smartphone afin de fonctionner de manière optimale ou de démarrer plus rapidement. Ces données se trouvent dans ce qu’on appelle le cache. Cela devient problématique si les fichiers dans le cache sont défectueux. Cela peut entraîner des perturbations lors de l’utilisation de l’application.





Les erreurs de cache peuvent empêcher la synchronisation de Google Agenda.



En ce qui concerne spécifiquement le calendrier Google, des fichiers incorrects dans le cache peuvent signifier que les nouveaux rendez-vous et les modifications ne sont plus affichés dans l’application. Pour résoudre ce problème, vous devez vider le cache et éventuellement aussi les données de l’application.

Avertir! Lorsque le cache et les données sont supprimés, les données précédemment non synchronisées sont perdues. N’utilisez pas cette méthode tant que toutes les autres méthodes n’ont pas fonctionné.

Ouvrez les paramètres sur votre smartphone. Sélectionnez l’entrée « Applications » pour voir une liste de toutes les applications installées. Selon le fabricant, vous devrez peut-être sélectionner un sous-élément tel que « Gérer les applications » ou quelque chose de similaire pour entrer dans la liste. Recherchez maintenant le calendrier Google dans la liste et appuyez sur l’entrée. Appelez ensuite le point de menu « Stockage ». Ici, vous avez maintenant la possibilité de supprimer les données enregistrées et de vider le cache. Faites les deux actions. Passez maintenant au calendrier Google et vérifiez si vos rendez-vous sont synchronisés. Vous pouvez utiliser la synchronisation manuelle (méthode 4) pour vérifier rapidement si le problème a été résolu.

Méthode 7 : Écrivez à l’assistance Google





Si aucune des méthodes suggérées ne fonctionne, la seule chose qui peut vous aider est probablement l’assistance de Google.



Si aucune des solutions mentionnées n’a apporté d’amélioration, vous ne pourrez probablement pas résoudre vous-même le problème de synchronisation. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire est d’essayer de signaler votre problème au support Google. L’assistance peut être en mesure d’identifier votre problème avec un rapport de bogue détaillé et de vous fournir une solution.

Pour envoyer un rapport de problème à l’assistance Google, procédez comme suit :

Ouvrez le calendrier Google et appuyez sur les trois barres en haut à gauche. Faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur « Aide et commentaires ». Sélectionnez ensuite « Envoyer des commentaires » dans la nouvelle fenêtre. Un formulaire va maintenant s’ouvrir dans lequel vous pouvez décrire votre problème. Après avoir tout expliqué, envoyez vos commentaires en utilisant la flèche dans le coin supérieur droit.

Nous vous recommandons également de laisser la coche à côté de « Journaux système » activée. Les journaux envoyés avec le rapport d’erreurs peuvent aider l’assistance à identifier l’erreur plus rapidement. Maintenant, vous ne pouvez qu’attendre une réponse du support.

