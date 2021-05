Gal Gadot est entré dans la controverse sur le conflit entre Israël et la Palestine

Le conflit entre Israël et Palestine remonte au début vingtième siècle et en fait vivre l’un de ses moments les plus tendus avec des affrontements armés qui sont déjà partis des dizaines de morts. L’escalade de la violence dans la région inquiète le monde entier et qui ne pouvait pas rester dehors était Gal Gadot: Actrice israélienne de 36 ans Il s’est exprimé sur ses réseaux sociaux et a laissé un message émotionnel pour demander la paix.

L’interprète de Wonder Woman est né en Tel Aviv, l’un des points les plus touchés par le conflit et où une pluie de projectiles pouvait être observée dans le ciel. Son engagement envers le pays l’a amenée à servir pendant deux ans en les Forces de défense israéliennes en tant qu’entraîneur de combat. Là, il a appris « discipline et respect » selon ses paroles.

@gal_gadot



Des années plus tard, son énorme carrière hollywoodienne l’a classée parmi les personnes les plus influentes de votre nationalité: Elle est l’Israélienne avec le plus de followers sur Instagram (53 millions de personnes). C’est pourquoi il utilise sa grande capacité de diffusion pour exprimer ce qu’il croit être juste et ne craint pas de se lancer dans des polémiques.

Message de Gal Gadot sur le conflit entre Israël et la Palestine

«Mon cœur s’est brisé. Mon pays est en guerre. Je m’inquiète pour ma famille, mes amis. Je m’inquiète pour mon peuple. C’est un cercle vicieux qui dure depuis trop longtemps. Israël mérite de vivre comme une nation libre et sûre. Nos voisins méritent la même chose », cela a commencé dans un communiqué publié mercredi.

Gadot a centré son message sur la recherche de la paix et l’a conclu en demandant ses vœux: « Je prie pour les victimes et leurs familles, je prie pour que cette hostilité inimaginable se termine, je prie pour que nos dirigeants trouvent la solution afin que nous puissions vivre côte à côte en paix. Je prie pour des jours meilleurs. »

Gal Gadot a dénoncé les abus de Joss Whedon

Les dernières heures ont été mobilisatrices pour l’actrice qui attend actuellement son troisième enfant. En plus de dénoncer la violence en Israël, a signalé un abus de Joss Whedon pendant le tournage de Justice League. « Il a menacé ma carrière. Il m’a dit que si je disputais, il ferait en sorte que j’aie une carrière misérable. », a été la révélation qu’il a faite pour le média israélien N12. Warner Bros a déjà ouvert une enquête sur le comportement du réalisateur.