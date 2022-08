Les gens pensent que Simpsons a prédit la dernière crise à laquelle le Royaume-Uni sera confronté

Dans l’épisode de 2013 « A Test Before Trying », M. Burns est sur le point d’annoncer une hausse des prix de l’énergie.

Dans la scène, il dit : « Pour décider de l’augmentation de vos factures d’électricité, j’ai réuni une équipe d’éminents économistes et placé des pourcentages plausibles de hausse des tarifs sur leurs vélos.

Burns poursuit: « Et voilà, les amis, les taux augmenteront de 17%. »

Oui, par coïncidence, ou pas si vous pensez que Les Simpsons est en quelque sorte en train de prédire notre avenir, un tweet de l’Office of National Statistics de février de cette année explique : « Après l’augmentation du plafond des prix de l’énergie en octobre 2021, les prix à la consommation du gaz et de l’électricité ont augmenté de 17,1 % et 8,7 % respectivement.