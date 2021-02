Coming 2 America Big Game TV Spot apporte les rires au Super Bowl

Amazon a offert le super Bowl public avec une nouvelle bande-annonce pour Coming 2 Amérique. Eddie Murphy et son équipe sont de retour pour amener Zamunda dans le reste du monde. Ne l’appelez pas par erreur Wakanda. Murphy joue de nouveau plusieurs personnages, comme il l’a fait dans le film original emblématique, tout en présentant une toute nouvelle génération à Akeem et Semmi. 2021 est le moment idéal pour la suite tant attendue, et heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour la voir.

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son confident de confiance Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait parcourir le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement. of Queens, New York – là où tout a commencé. Favoris de la distribution originale de Venant en Amérique retour comprenant le roi Jaffe Joffer (James Earl Jones), la reine Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) et l’équipage hétéroclite du salon de coiffure.

Outre Eddie Murphy et Arsenio Hall, Coming 2 Amérique met également en vedette Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha et Teyana Taylor. Snipes a recommandé aux téléspectateurs de porter des couches lorsqu’ils regardent le film en raison de son humour. Quant à savoir si quelqu’un suivra ou non ces directions n’est actuellement pas clair, mais il semble que Murphy a une autre comédie à succès, grâce à l’ensemble de la distribution.

Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, déclare: « Venant en Amérique était un phénomène culturel qui est l’une des comédies les plus aimées et les plus célèbres de tous les temps. « Elle a ensuite remercié Eddie Murphy pour son » génie comique « , avant de remercier le reste de l’équipe qui a contribué à Coming 2 Amérique une réalité. Salke a poursuivi: « Nous savons que le public du monde entier tombera amoureux de ce film hilarant et joyeux qui deviendra sûrement un favori intemporel. » Le producteur de la suite, Kevin Misher, avait ceci à dire à propos du partenariat avec Amazon Studios.

« Quoi de mieux qu’un retour à Zamunda? Nous sommes ravis qu’Amazon Studios fasse venir Eddie Murphy et Coming 2 Amérique à un public mondial où ils peuvent à nouveau rire avec des personnages qu’ils aiment depuis 30 ans et en rencontrer de nouveaux qu’ils aimeront pendant des années. «

Coming 2 Amérique est réalisé par Craig Brewer, de Paramount Pictures en association avec New Republic Pictures, et produit par Eddie Murphy Productions et Misher Films. Le scénario est écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield, avec une histoire de Barry W. Blaustein, David Sheffield et Justin Kanew, basée sur des personnages créés par Eddie Murphy. Les producteurs sont Kevin Misher et Eddie Murphy, les producteurs exécutifs sont Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile et Andy Berman. Vous pouvez consulter le super Bowl remorque pour Coming 2 Amérique ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Amazon Prime Video.

Sujets: Venir en Amérique 2, Super Bowl