L’agent de la série Netflix Elvis est inspiré par Quentin Tarantino, n’est pas pour les enfants

La série dingue de Netflix AgentElvis s’inspirera grandement du cinéaste emblématique Quentin Tarantino, dit le co-créateur de la série animée John Eddie. Discutant de la série avec Empire, qui a également publié une nouvelle image de l’espion titulaire, Eddie a révélé que AgentElvis (anciennement connu sous le nom Agent Roi) suivra cette version alternative du roi du rock ‘n’ roll à travers une « chronologie de type Forrest Gump » et trouvera même Elvis « affrontant » le tristement célèbre chef de secte et meurtrier Charles Manson. Comme Tarantino l’aurait voulu…





«Nous suivons cette chronologie de type Forrest Gump, où Elvis est impliqué dans tout ce qui s’est jamais passé dans l’histoire … Je l’ai présenté comme Elvis combattant le crime comme s’il était dirigé par Quentin Tarantino. Du sexe animé, de la drogue et du rock ‘n’ roll.

Bien sûr, Tarantino a déjà abordé les crimes de The Manson Family, en 2019 Il était une fois… à Hollywood, qui a également pris de grandes libertés avec l’histoire. Nul doute que AgentElvis suivra les traces de Tarantino à cet égard (pour autant que nous sachions qu’Elvis Presley n’a jamais vraiment été un agent secret) tout en essayant de rendre hommage à la violence glorieuse, au dialogue vif et au « cool » sans effort que Tarantino livre toujours.

Bien sûr, se tourner vers Tarantino pour trouver l’inspiration signifie que AgentElvis n’est pas à voir en famille. « Ce n’est en aucun cas une émission pour enfants », déclare Eddie à propos de la série animée. Cela signifie que la bataille entre Elvis et Manson est réservée aux adultes. Ce qui ne devrait guère surprendre…





Matthew McConaughey est Elvis Presley dans Agent Elvis

AgentElvis trouve Elvis Presley voulant donner quelque chose en retour alors qu’il échange sa combinaison contre un jetpack après avoir été secrètement intronisé dans un programme d’espionnage secret du gouvernement pour combattre les forces obscures qui menacent le pays qu’il aime – tout en conservant son travail de jour en tant que ‘The King du Rock’n’Roll.’

Alors que le streaming était resté plutôt secret sur qui fournirait les voix pour AgentElvis lui-même, il a maintenant été révélé qu’il ne s’agirait que de Matthew McConaughey, lauréat d’un Oscar. La star magnétique de tubes aussi acclamés que Interstellaire, Le Loup de Wall Street, True Detective, et Dallas Buyers ClubMcConaughey a déjà fourni la voix à des personnages animés comme Chanter et Kubo et les deux cordes. L’acteur est la personne idéale pour apporter AgentElvis à la vie, avec son traîneau texan juste le bon type de chocolat audible pour s’assurer qu’Elvis garde son sang-froid tout en combattant les forces obscures et en sauvant le monde.

Du studio derrière l’Oscar Spider-Man : dans le Spider-Verse, Agent Elvis trouverez l’icône de la musique intégrée dans toutes sortes d’événements historiques majeurs, y compris être le premier homme sur la Lune et rencontrer Richard Nixon juste avant l’éclatement du scandale du Watergate. La série met en vedette Kaitlin Olson en tant que CeCe Ryder, Don Cheadle en tant que commandant, Johnny Knoxville en tant que Bobby Ray, Niecy Nash-Betts en tant que Bertie, Tom Kenny en tant qu’acolyte chimpanzé de l’agent Elvis Scatter, Jason Mantzoukas en tant que Howard Hughes et Priscilla Presley en tant qu’elle-même.

AgentElvis est prévu pour la première sur Netflix le 17 mars 2023.