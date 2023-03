Examen de "65 : Au bord de l’extinction": Adam Driver ne peut pas le faire seul

pas de spoilers

Arrive dans les salles 65 : Au bord de l’extinction, le nouveau film avec Adam Driver comme protagoniste. Sans spoilers, nous allons vous dire ce que nous en avons pensé.

© UIPBilan de « 65 : Au bord de l’extinction » : Adam Driver ne peut pas y arriver seul.

L’affiche des cinémas latino-américains est renouvelée ce jeudi et l’un des films qui fera sa présentation est 65 : Au bord de l’extinction. Il s’agit du nouveau film écrit et réalisé par le duo composé de Scott Beck et Bryan Woods, avec Adam Driver comme protagoniste central de l’histoire. Au casting il est également accompagné de : Ariana Greenblatt, Chloe Coleman et Nika Williams.

« Après un accident catastrophique sur une planète inconnue, le pilote Mills (Adam Driver) découvre rapidement qu’il est sur Terre… il y a 65 millions d’années. Maintenant, avec une seule chance de sauvetage, Mills et le seul autre survivant, Koa ( Ariana Greenblatt), doit traverser un terrain inconnu rempli de créatures préhistoriques dangereuses dans un combat épique pour la survie »anticipe son synopsis officiel.

Certaines idées ont généralement un certain potentiel qui, lorsqu’elles sont mentionnées, peuvent avoir un impact saisissant, mais nous rencontrons de sérieux problèmes lorsque ce qui est imaginé est transféré sur un écran et que ce qui est prévu n’atteint pas le résultat escompté. C’est le sentiment qui peut représenter le plus le spectateur après avoir vu 65 : Au bord de l’extinction, ainsi que quelques bâillements partagés.

Le long métrage des responsables qui ont aidé John Krasinski au scénario de Un endroit silencieux Ils montrent un attachement aux créatures, mais ce film de science-fiction semble s’identifier davantage au film B qu’à ce qu’il essaie de montrer. Dans la plupart des scènes, on retrouve des moments qui se répètent encore et encore jusqu’à ce que rien ne soit laissé au hasard pour le public, donc cela devient de plus en plus prévisible.

Les points positifs se trouvent dans la performance de Adam Chauffeur, qui semble porter un fardeau pendant plus d’une heure et demie du film, étant un homme cherchant à survivre dans un terrain plein de menaces, alors qu’il est sous la garde d’une fille… semble-t-il familier à nous? Les effets spéciaux sont peut-être acceptables, mais le scénario est son plus gros problème car il développe une intrigue qui devient de plus en plus ennuyeuse.

65 : Au bord de l’extinction Cela commence de manière prometteuse en nous plaçant dans un endroit de la galaxie avec un protagoniste flashy, mais à partir de là, tout est en descente. C’est un film qui déçoit complètement dans le genre, puisqu’il n’atteint même pas l’objectif de divertissement, qui au-delà de toute question technique, est ce pour quoi on va au cinéma.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?