Surprise : Netflix annonce le renouvellement pour de nouvelles saisons de ces 5 séries

Au milieu des inquiétudes de Netflix concernant sa situation financière, cinq renouvellements de séries ont été confirmés.

Une des caractéristiques pour lesquelles le service de streaming Netflix en vigueur ces derniers temps est la mesure de son audience pour déterminer si un contenu doit continuer ou s’il aboutit finalement à une annulation. Contrairement à d’autres moments où ils ont signalé l’arrêt de différentes séries, cette fois, ils ont présenté 5 renouvellements le même jour. Quels sont?

+5 séries Netflix qui viennent d’être renouvelées

Il a récemment été annoncé que Bonne journée Véronique reviendra pour plus d’épisodes, mais la plate-forme est claire pour continuer à soutenir les productions brésiliennes. C’est pourquoi ils ont également confirmé que À Sogra que Pariu (La belle-mère qui vous a donné naissance) reviendra pour une troisième saison. C’est l’émission mettant en vedette Rodrigo Sant’anna qui suit Isadir, qui déménage avec la famille de son fils pour surmonter la pandémie en toute sécurité.

D’autre part, de l’Inde, ils ont également signalé plusieurs renouvellements, à commencer par Elle pour une saison 3. Aaditi Pohankar, Vijay Varma et Kishore jouent dans cette fiction sur une mission d’infiltration qui devient le chemin d’un timide policier de Mumbai vers l’autonomisation alors qu’elle réalise son potentiel.

Usine de Kota il a également été renouvelé pour une troisième saison. Ce programme, créé par Saurabh Khanna, est sorti en avril 2019 et est resté parmi les plus choisis du pays. Suivez le quotidien de Vaibhav, 16 ans, et d’autres étudiants de Kota, en Inde, dans un centre de formation où les jeunes se préparent à divers examens d’entrée.

De la même manière, Criminalité à Delhi est un autre des titres qui ont conclu un accord pour la réalisation d’une saison 3. Le programme lauréat d’un Emmy international tourne autour des forces de police alors qu’elles enquêtent sur des crimes notoires à Delhi et ses épisodes décrivent des événements fictifs comme réels.

Finalement, dépareillé (Poles Opposites) a été récompensé par un renouvellement pour une troisième saison. Prajakta Koli, Rohit Suresh Saraf et Vihaan Samat jouent dans cette série 2020 sur deux adolescents qui deviennent amis pendant l’été et leurs sentiments font surface après un accord entre leurs familles.

