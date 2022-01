L’affiche IMAX d’Uncharted met en lumière les nombreux lieux de l’aventure du globe-trotteur

Une toute nouvelle affiche pour Inexploré a été publié pour sa sortie IMAX. L’adaptation du jeu vidéo, qui devrait sortir en salles en février, donne vie aux aventuriers globe-trotters de l’explorateur Nathan Drake sur grand écran. Tom Holland de Homme araignée la renommée joue Nathan dans le film avec Mark Wahlberg dans le rôle de son mentor Sully.

La nouvelle affiche IMAX montre Holland’s Drake s’accrochant à la vie après être tombé d’un avion sans parachute. En bas, nous pouvons également voir certains des différents lieux du film exposés. En supposant que Drake leur rende visite à tous, la liste comprend Manhattan, Barcelone, Paris, Rome, Agra, Gizeh et Singapour. Vous pouvez voir l’affiche en taille réelle ci-dessous.

« Avec Inexploré, je tournais des cascades qui sont bien plus grandes que tout ce que j’ai fait auparavant », a déclaré Holland dans une featurette de la scène de l’avion. « Parfois, je serais à 100 pieds dans les airs, attaché à une boîte qui tourne , et puis je m’accrocherais jusqu’à ce que ça me déstabilise. Et c’était vraiment effrayant, mais je pense que ce niveau de peur rend cette scène encore plus authentique… C’est la séquence d’action la plus difficile que j’aie jamais faite. »

Ruben Fleischer dirige Inexploré en utilisant un scénario de Rafe Lee Judkins, Art Marcum et Matt Holloway; Judkins a conçu l’histoire avec Jon Hanley Rosenberg et Mark D. Walker. Le film met en vedette Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas. Il est basé sur la série de jeux vidéo du même nom. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

« Le débrouillard Nathan Drake (Tom Holland) est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor ‘Sully’ Sullivan (Mark Wahlberg) pour récupérer une fortune amassée par Ferdinand Magellan et perdue il y a 500 ans par la Maison Moncada. Ce qui commence comme un braquage car le duo devient une course de globe-trotters aux mains blanches pour remporter le prix avant l’impitoyable Santiago Moncada (Antonio Banderas), qui croit que lui et sa famille sont les héritiers légitimes. Si Nate et Sully peuvent déchiffrer les indices et résoudre l’un des les mystères les plus anciens du monde, ils pourraient trouver un trésor de 5 milliards de dollars et peut-être même le frère perdu depuis longtemps de Nate… mais seulement s’ils peuvent apprendre à travailler ensemble. »

Uncharted a été de nombreuses années dans la fabrication





Inexploré est très populaire auprès des joueurs depuis de nombreuses années, et Hollywood a essayé de lancer le bal sur une adaptation cinématographique pendant de nombreuses années. Ce qu’il a finalement fallu, c’est que Tom Holland présente une idée à Sony à propos d’un jeune film de James Bond. Cette histoire n’a pas plu à Sony, mais cela les a amenés à penser à faire de Holland le jeune Nathan Drake. Avec son Inexploré coulage en place, le projet a enfin pu se concrétiser. Curieusement, Mark Wahlberg était à un moment donné en pourparlers pour jouer Nathan Drake dans une version antérieure du projet qui n’a jamais été réalisée.

Inexploré devrait sortir dans les salles britanniques le 11 février, suivi d’une sortie en salles aux États-Unis le 18 février.









