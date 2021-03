L’écrivain « Assassin’s Creed: Valhalla » quitte Ubisoft

Darby Mcdevitt, rédacteur principal pour «Assassin’s Creed: Valhalla», ainsi que d’autres entrées d’Assassin’s Creed, a annoncé qu’il quitterait Ubisoft.

Aujourd’hui est mon dernier jour chez Ubisoft Montréal! Après une décennie à travailler avec des gens brillants, à créer des histoires et des personnages pour une série incroyable, et à interagir avec nos merveilleux fans, j’ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure … 1/2 pic.twitter.com/mhV4UntJ6m – Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt)

McDevitt travaille chez Ubisoft depuis plus d’une décennie et a commencé à travailler sur la série Assassin’s Creed avec «Assassin’s Creed: Bloodlines».

Depuis lors, McDevitt est l’auteur principal de Révélations, drapeau noir et, plus récemment, Assassin’s Creed: Valhalla.

«Aujourd’hui est mon dernier jour chez Ubisoft Montréal», a écrit McDevitt sur Twitter. «Après une décennie passée à travailler avec des gens brillants, à créer des histoires et des personnages pour une série incroyable et à interagir avec nos merveilleux fans, j’ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure.»

Il a continué à remercier les fans et les créateurs de contenu qui ont soutenu la franchise au fil des ans. «Merci pour votre aimable attention! Vous avez mon plus profond respect et mon admiration ».

Merci @DarbyMcDevitt pour votre immense contribution à la marque. Les histoires et les personnages que vous avez créés seront toujours chéris par la communauté Assassin’s Creed. Que les vents soufflent en votre faveur lors de votre prochain voyage! pic.twitter.com/fTWQw7rRN1 – Assassin’s Creed (@assassinscreed)

Le compte officiel d’Assassin’s Creed a également remercié McDevitt avec un clip vidéo de scènes des jeux pour lesquels il avait participé à l’écriture. Ils ont dit au revoir en disant « Que les vents soufflent en votre faveur lors de votre prochain voyage! »