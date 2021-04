L’affiche de l’héritage de Jupiter présente la nouvelle famille de super-héros de Netflix

Peu de temps après la sortie de la bande-annonce de Jupiter’s Legacy, une nouvelle affiche a été publiée pour Netflix et la prochaine épopée de drame familial / super-héros de Mark Millar. En prévision de la prochaine bande-annonce, cette affiche nouvellement publiée représente Transformateurs star Josh Duhamel comme Sheldon Sampson AKA The Utopian, le plus grand héros de la Terre et chef de l’équipe de super-héros connue sous le nom de « The Union ».

La grosse remorque tombe aujourd’hui et c’est un BEAUT! :RÉ pic.twitter.com/Bcv57O1o7M – Millarworld (@mrmarkmillar) 7 avril 2021

À ses côtés se trouvent certains des principaux acteurs de la série, notamment Citoyen respectueux des lois star Leslie Bibb comme Grace Sampson AKA Lady Liberty, la femme de Sheldon et l’un des héros les plus puissants de la planète, Elena Kampouris (Mon gros mariage grecque 2) comme Chloe Sampson, la fille de Grace et Sheldon, et Andrew Horton (Il est venu du désert) en tant que Brandon Sampson AKA Paragon, le fils de Grace et Sheldon. Alors que les personnages sont tous habillés et revêtus de costumes de super-héros typiques, l’environnement ordinaire et terne du salon met en évidence la dichotomie qui anime l’histoire.

L’héritage de Jupiter de Netflix suivra l’histoire des premiers super-héros du monde, qui ont reçu leurs pouvoirs dans les années 1930. Jusqu’à aujourd’hui, ils sont devenus la garde aînée vénérée, mais leurs enfants surpuissants ont du mal à être à la hauteur des exploits légendaires de leurs parents. Les événements sont lancés par Sheldon Sampson, un Américain patriotique qui a tout perdu dans le krach boursier de 1929. Avec un petit groupe de ses amis et de sa famille, Sampson affrète un bateau vers une île mystérieuse à 600 miles à l’ouest du Cap-Vert après l’île lui apparaît dans un rêve.

Après avoir voyagé sur l’île avec son frère Walter et un groupe de cinq vieux amis d’université, dont sa future épouse Grace, Sampson retourne aux États-Unis et devient The Utopian, un analogue de Superman, les autres étant également imprégnés de pouvoirs différents. Ensemble, ils forment un Ligue de justice-équipe élégante appelée The Union.

La portée de L’héritage de Jupiter est énorme, racontant une histoire qui s’étend sur des décennies et détaillant les aventures des super-héros originaux, de leurs enfants et des enfants de leurs enfants, Millar ayant récemment promis aux fans de la franchise que l’adaptation de Netflix ne s’éloignera pas de l’échelle de l’original. «C’est une histoire de 50 ans autonome dans une seule franchise», a-t-il déclaré. « Il a un casting de 50 ou 60 super-personnages. L’histoire commence en 1929 et se poursuit jusqu’à la fin des temps. Elle traverse tout le temps et l’espace et explique le mystère de l’existence humaine, le tout lié à une histoire de super-héros. »

L’héritage de Jupiter n’est que le premier de nombreux projets dans le projet Millarworld de Netflix. Tournant les nombreuses œuvres acclamées par la critique de l’écrivain de bande dessinée Mark Millar (Kick-Ass, le Kingsman), le géant du streaming s’est associé à Millar pour donner vie à nombre de ses créations moins connues. Ceux-ci inclus Jésus américain, qui suit un garçon de douze ans qui découvre soudain qu’il est le retour de Jésus-Christ, Huck, qui suit un homme simple dans une petite ville qui utilise ses capacités spéciales pour faire une bonne action chaque jour, et Sharkey le chasseur de primes, qui se déroule dans un univers de science-fiction et suit Sharkey, un chasseur de primes en col bleu, qui traque les criminels à travers la galaxie dans son camion de crème glacée converti et propulsé par une fusée.

L’héritage de Jupiter est prévue pour la première sur Netflix le 7 mai 2021. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Mark Millar.

