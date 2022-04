Avant Andrew Garfield, Alyssa Miller était la petite amie d’un autre acteur célèbre

célébrités

Malgré les rumeurs, Andrew Garfield et Alyssa Miller sont plus ensemble que jamais. Mais, apparemment, les fans n’oublient pas l’histoire d’amour du modèle. Découvrez qui était son premier petit ami célèbre.

© GettyAlyssa Miller et Andrew Garfield

en 2021Andrew Garfield Il a une fois de plus captivé le public par sa sympathie et son cabotinage dans les différents films dans lesquels il a travaillé. L’acteur n’a pas seulement fait partie de Spider-Man : Pas de retour à la maisonmais aussi joué Tic, tic… Boum ! et, comme si cela ne suffisait pas, il a été l’un des protagonistes de Les yeux de Tammy Faye. De plus, dans ces trois films, il a montré sa polyvalence puisqu’en un an seulement, il a donné vie à trois personnages complètement différents.

Tel est ainsi Andrew Garfield il s’est une fois de plus positionné dans la plus haute estime d’Hollywood. En fait, il atteint un tel point qu’il a même réussi à être Nominé à l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans la cassette Netflix où il a donné vie à Jonathan Larson. Cependant, le retour sous les projecteurs de l’industrie cinématographique a conduit l’acteur à subir l’une des conséquences de la célébrité : les rumeurs.

C’est qu’au-delà de sa carrière et de ses œuvres spectaculaires, c’est désormais la vie privée de Andrew Garfield est devenu d’intérêt public. C’est pourquoi, il y a quelques jours à peine, l’acteur a été pris dans la spéculation d’une séparation de sa petite amie, Alyssa Miller. Garfield a commencé sa relation avec le mannequin il y a plusieurs mois, mais ils ont toujours gardé un profil bas et ont rarement été vus en public.

Mais, le fait qu’elle n’ait pas assisté avec lui le tapis rouge des Oscars Cela en a surpris plus d’un et ils ont même spéculé sur une éventuelle rupture. Et, bien que Miller ait fini par nier leur séparation avec un message ironique, les commentaires continuent. Bien que, maintenant, le protagoniste exclusif des potins soit Alyssa elle-même puisque les fans ont fait ressortir son histoire d’amour.

Une histoire qui, sans aucun doute, en a surpris beaucoup puisque c’est ainsi qu’ils ont pu se souvenir La cour d’Alyssa Miller avec Jake Gyllenhaal. Oui! Bien avant d’être le couple de Andrew Garfieldle mannequin a passé un an en couple avec merveille acteur. C’est entre 2013 et 2014 que l’influenceur et Jake ont réalisé leur idylle qui était, à cette époque, l’une des plus recherchées à Hollywood.

Cependant, il convient de noter que la relation entre Gyllenhaal et Miller n’a pas duré plus de six mois et, d’après ce qui s’est passé à ce moment-là, c’était la distance qui les séparait. pour ce que tu as posté US Hebdomadaire le fait qu’il ait dû se rendre à Los Angeles pour le travail et qu’elle ne l’ait pas fait, a abouti à leur séparation. Même ainsi, la vérité est qu’aucun de tous les potins n’a été confirmé, mais tout indique qu’ils se sont terminés en bons termes.

