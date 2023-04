L’acteur Marvel qui part pour DC déçu

Merveille/DC

Un acteur Marvel n’était pas satisfait du traitement de son personnage par la marque et a décidé de croiser la route de DC Comics. Qui est-ce? On vous dit tout !

© Brandemia et PeakpxLogos DC et Marvel

merveille C’est actuellement la franchise la plus réussie, ayant une influence importante dans l’industrie cinématographique, captivant les grandes stars hollywoodiennes pour participer à leurs projets, qui peuvent être des films ou des séries en Disney+. Cependant, les acteurs ne finissent pas toujours satisfaits de la façon dont leurs personnages sont développés par la marque. Nous vous présentons un cas !

On parle de Franck Grillol’interprète de Os croisésun méchant qui a connu un certain développement depuis ses débuts en tant qu’agent double pour Hydra, Brock Rumlowqui après un accident devient le méchant du crâne qui cherche à se venger du Capitaine Amérique dans le film guerre civileprovoquant à cette époque une explosion dans laquelle des civils sont morts et déterminant que les accords de Sokovie soient rédigés pour régulariser les super-héros.

Bien que l’importance de Os croisés Il est indispensable pour la rupture des Avengers, Franck Grillo pense qu’il aurait dû avoir plus de temps d’écran : « Crossbones était là pendant une minute, mais il était censé être là plus longtemps. Alors ils ont changé d’orientation. »l’acteur a dit BD. «Ce qui est intéressant, c’est combien de personnes dans le monde ont répondu à Crossbones et c’est à l’écran pendant une courte période. Je pense qu’il y avait plus de viande sur l’os. J’étais déçu, c’est pourquoi je suis allé à DC. »détenu.

Le nouvel univers DC

pendant ce temps à Bandes dessinées DC traversent une période de transition de Univers étendu DC influencé par la vision de zack snyder au nouveau Univers DC schématisé par James Gunn et Peter Safran qui ont déjà présenté un plan avec plusieurs projets pour la prochaine décennie de la marque, bien qu’ils aient reçu pas mal de critiques sur Internet de la part des followers du réalisateur de homme d’acier.

Franck Grillo rejoindra le nouveau Univers DC qui commencera après la première de Scarabée bleu, le flash et Aquaman et le royaume perdu. En ce sens, l’acteur Guerrier rejoindrait Commandos Créaturesun des projets récemment présenté par James Gunn et selon certains initiés sur Internet, dans ce cas l’interprète prêterait le corps à drapeau de rickqui était auparavant personnifié dans la franchise escouade suicide pour Joel Kinnaman.

