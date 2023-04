Fin de « Bronca » expliqué : Amy et Danny résolvent-ils leurs différends ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Mettant en vedette Steven Yeun et Ali Wong, «Ligne” (“BEEF” dans sa langue d’origine) est un Comédie dramatique Netflix qui raconte l’histoire de Danny Cho, un entrepreneur raté, et d’Amy Lau, une femme d’affaires mécontente, qui après un incident de rage au volant deviennent obsédés par la vengeance, ce qui ruine leur vie.

Après sa rencontre hostile avec Amy dans un parking et sa poursuite tendue à travers la ville, Danny utilise les plaques d’immatriculation de la camionnette blanche pour trouver la maison de son adversaire. Il se présente comme un entrepreneur et parvient à entrer chez la femme d’affaires, mais lorsqu’il découvre que c’est elle qui conduisait et non son mari, il décide d’uriner sur le sol de sa salle de bain pour se venger.

Remarquant cela, Amy recherche son rival avec la plaque d’immatriculation de la voiture. Après avoir découvert son identité, il laisse de mauvais commentaires sur la page professionnelle de l’entrepreneur et crée un faux profil avec les photos de son employée Mía à écrire sur le compte professionnel de la nouvelle société que Danny a fondée avec son jeune frère Paul.

Les choses commencent à se compliquer lorsque Paul répond par SMS de sa supposée Kayla et commence à flirter avec elle.. Amy lui fait plaisir et accepte même de parler au téléphone avec le frère de son ennemi.

Amy et Danny ont du mal à contrôler leur colère dans la série « Bronca » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « BRONCA » ?

Les protagonistes de « LigneIls entrent dans une bagarre qui aura des conséquences pour eux deux.. Amy écrit avec de la peinture blanche sur la voiture de Danny, tandis que l’entrepreneur tente d’organiser une présentation pour la femme d’affaires à Las Vegas. De plus, pour se venger, ils doivent résoudre leurs problèmes familiaux.

Danny veut acheter un terrain et construire une maison pour que ses parents, qui sont rentrés dans leur pays après avoir perdu leur motel à cause des affaires illégales de son cousin Isaac, puissent retourner aux États-Unis. Incapable d’obtenir un prêt, elle rejoint l’église et propose de faire des rénovations pour conserver une partie de l’argent du prêt.

Pendant ce temps, Amy, qui a travaillé pendant de nombreuses années pour bâtir son entreprise, veut vendre sa marque à un milliardaire nommé Jordan afin qu’elle puisse passer plus de temps avec sa fille June et son mari George, qui la trompe avec Mia. A cause de ses problèmes conjugaux, Amy s’implique avec Paul, qui l’aime malgré la tromperie. Cependant, leur relation se termine mal lorsqu’il lui demande un prêt.

Pour obtenir de l’argent, Danny suggère de cambrioler la maison d’Amy, mais après avoir rencontré George, elle recule. Cependant, les hommes d’Isaac, qui contrôlent maintenant l’escroquerie de l’église, continuent le vol. Fumi, la belle-mère d’Amy, déjoue le vol, mais est blessée. Tout ce tapage met les protagonistes de «Ligne», alors que Naomi, voisine d’Amy et belle-sœur de Jordan, menace de découvrir la vérité.

Amy rencontre Danny et lui offre une grosse somme d’argent pour arrêter Naomi. Cependant, peu de temps après, il annule l’accord, Fumi acceptant le blâme. Pour se tirer d’affaire et garder l’argent d’Isaac, l’entrepreneur le tient pour responsable et le fait envoyer en prison.

Danny et Amy deviennent obsédés par la vengeance dans la série « Bronca » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « BRONCA » ?

Amy et Danny résolvent-ils leurs problèmes ?

Huit mois plus tard, Danny est prêt à amener ses parents, et Amy a conclu l’affaire et a plus de temps pour sa famille. Cependant, les problèmes ne tardent pas à s’installer, George avoue à sa femme son « lien spirituel » avec Mia et invite Danny à sa fête. L’entrepreneur découvre que la femme d’affaires est Kayla et la confronte pour avoir trompé Paul. Plus tard, Paul dit la vérité à Georgequi quitte la maison avec sa fille.

D’un autre côté, La maison de Danny brûle et l’entrepreneur pense que c’était Amy comme récompense pour avoir ruiné leur mariage. Bien qu’il se rende compte qu’il s’est trompé dans l’installation électrique, il préfère mentir à son frère.

Danny cherche George, mais le mari d’Amy appelle la police. L’entrepreneur s’échappe dans une voiture, ne réalisant pas que June était à l’arrière. Il essaie de réparer les choses, mais Isaac se présente et emmène la fille pour retenir la femme d’affaires contre rançon.

La situation compliquée se termine avec le sauvetage de June, l’arrestation d’Isaac, la fuite des frères Cho et Amy perd la garde de sa fille. Alors que l’entrepreneur s’échappe, il rencontre la femme d’affaires et une autre poursuite s’ensuit qui se termine par un accident de voiture.

Les pistes de « BEEF » survivent, mais se retrouvent piégées dans un endroit sans signal. Le chemin du retour et quelques baies toxiques lui permettent de parler honnêtement et de résoudre leurs différends. Cependant, lorsque George les trouve, il interprète mal la situation et tire sur Danny.

Heureusement, Danny survit et est emmené à l’hôpital. Amy l’accompagne et s’allonge à côté de lui jusqu’à ce qu’il se réveille.