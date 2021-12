Freddie Prinze Jr. explique pourquoi il ne travaillera pas avec Sarah Michelle Gellar

Cela fait presque deux décennies que Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. ont joué ensemble dans un film à l’écran, et le couple n’a aucune envie de recommencer à l’avenir car ils pensent que ce ne sera pas intéressant. En tant que l’un des couples de longue date d’Hollywood, le couple est apparu dans un total de cinq films ensemble, dont je sais ce que tu as fait l’été dernier et sa suite, Elle est tout ça, et deux Scooby Doo films, mais depuis leur mariage en 2002, l’idée de travailler ensemble dans le même film ne fait rien pour eux.

Alors qu’ils ont tous deux travaillé sur Star Wars : Rebelles, avec Prinze Jr. fournissant la voix du chevalier Jedi Kanan Jarrus, tandis que Sarah Michelle Gellar jouait la Septième Sœur qui traque son personnage, il semble qu’il y ait très peu de chances qu’ils fassent tout leur possible pour jouer côte à côte dans n’importe quel projets d’avenir.

S’adressant à US Weekly, Prinze Jr. a expliqué comment il travaillait ensemble sur le Scooby Doo des films en couple qui les ont convaincus qu’il n’y avait rien à propos de travailler côte à côte qui apporterait quelque chose de significatif à projeter dans quelque chose comme une comédie romantique lorsque le public est conscient qu’il « rentrera à la maison ensemble » par la suite, quel que soit le type de danger dans la relation. le film. Il a dit:

« Nous n’avons travaillé ensemble que pendant que nous étions ensemble, sur Scooby-Doo, et sinon aucun de nous, j’ai pensé, n’a pensé que ce serait très intéressant pour nous de travailler ensemble … Je ne pense pas que ce soit si excitant regarder deux personnes lutter pour être ensemble quand, vous savez, elles rentrent ensemble à la maison à la fin de la nuit.

Bien que nombreux soient ceux qui remarqueront que des dizaines d’autres couples d’acteurs ont réussi à apparaître dans des films ensemble sans avoir de tels problèmes, il y en a aussi d’autres qui ont travaillé ensemble sur des films et se sont détestés par la suite, alors peut-être qu’il y a un argument pour les deux côtés de cette pièce en particulier, mais il semble que Prinze Jr. soit à peu près certain de laquelle il est en faveur.

Dans l’interview, l’acteur s’est souvenu de la nuit où le couple a fait passer leur relation à un nouveau niveau, en disant: « Nous étions censés dîner avec une de nos amies, et elle n’a pas fait son avion, alors nous y sommes allés quand même. Nous avions eu des tonnes de dîners auparavant et pour une raison quelconque, c’était différent ce soir-là. Organiquement, c’est juste passé à autre chose.

Avec leurs deux enfants, Charlotte et Rocky, un mariage qui a survécu au monde de la célébrité et des carrières séparées réussies qui feraient des envieux de nombreux autres couples hollywoodiens, il n’est pas étonnant qu’ils soient heureux de continuer leur propre chemin en matière de films. et la télévision. Freddie Prinze Jr. s’est retrouvé à retourner au Guerres des étoiles univers exprimant Caleb Dume dans Le mauvais lot cette année, tandis que Sarah Michelle Gellar a prêté sa propre voix à Teela dans la reprise de Kevin Smith de Maîtres de l’univers sur Netflix, qui semble de plus en plus susceptible d’obtenir une deuxième saison avec la plate-forme.









