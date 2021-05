L’acteur des bêtes fantastiques Kevin Guthrie va en prison pour agression sexuelle

Acteur écossais Kevin Guthrie a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour agression sexuelle. L’acteur, probablement mieux connu pour son rôle dans le Bêtes fantastiques franchise, ainsi que des séries télévisées Le jeu anglais et Le soleil sur Leith, a été reconnu coupable et condamné à trois ans pour avoir agressé sexuellement une femme dans un appartement de Glasgow.

M. Guthrie avait nié et par la suite plaidé non coupable de l’accusation, ayant informé le Glasgow Sheriff Court qu’il n’avait offert de l’aide à la femme anonyme qu’après qu’elle « soit tombée malade ». Le jury a cependant été informé que l’ADN de M. Guthrie avait été retrouvé à l’intérieur des sous-vêtements de la victime. L’agression sexuelle a eu lieu au domicile de Scott Reid, un autre acteur connu pour son rôle de Methadone Mick dans la série BBC, Jeu encore, le 30 septembre 2017.

Selon le témoignage, la femme de 29 ans avait prévu de rencontrer le couple (Guthrie et Reid) dans un bar de Glasgow. Cependant, M. Reid a reçu un appel téléphonique d’un chauffeur de taxi l’informant que la femme semblait malade et qu’elle avait besoin d’aide. Guthrie et Reid ont aidé la femme en retournant avec elle à l’appartement de Reid dans le quartier Kelvindale de Glasgow, la plaçant sur un lit.

Le tribunal a ensuite appris comment Guthrie avait été laissée seule dans la chambre avec la femme alors que Reid avait quitté la pièce pour appeler le NHS 24 (l’organisation nationale écossaise de télésanté et de télésoins) afin de s’assurer que la femme allait bien et qu’elle n’en aurait pas besoin. assistance médicale immédiate.

La femme a déclaré au tribunal: « Je me souviens que mon haut a été soulevé et mon soutien-gorge retenu. »

Guthrie aurait commencé à tâtonner la femme, qui aurait commis un total de trois actes sexuels sur sa personne. Le tribunal a également été informé de la manière dont Guthrie cesserait ses activités chaque fois que Reid rentrait dans la chambre. Selon le rapport de la BBC, le shérif Tom Hughes a déclaré à Guthrie: «Le tribunal doit montrer que les femmes peuvent être protégées contre les infractions sexuelles domestiques».

Il a ajouté: « L’infraction dont vous avez été reconnu coupable a causé de la détresse et des conséquences à la jeune femme impliquée dans cette affaire. Elle était malade et pensait que sa boisson avait été dopée ailleurs cette nuit-là. » Guthrie a également été inscrite au Registre national des délinquants sexuels. Le procès et la condamnation jettent une autre ombre noire sur l’industrie du théâtre britannique et constituent une autre controverse qui secoue le cinéma et la télévision britanniques.

Cette affaire s’ajoute aux récentes allégations faites par vingt femmes contre l’acteur-producteur britannique Noel Clarke, surtout connu pour son travail d’écrivain et de réalisateur dans le Kidulthood trilogie, concernant l’inconduite sexuelle, y compris les affirmations selon lesquelles il a filmé des «auditions nues».

À cela s’ajoutent les nouvelles récentes qui Docteur Who et Torchwood l’acteur John Barrowman a eu un avenir Torchwood projet de drame audio annulé en raison d’inconduite sexuelle, à savoir qu’il aurait été exposé à plusieurs reprises sur le plateau. Cette nouvelle provient de la BBC.

