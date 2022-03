Survivor Season 42 fait monter les enchères (encore)

Hier soir, de 20h00 à 22h00 HE / PT, le mercredi 9 mars, sur le réseau de télévision CBS, lors d’une première de deux heures, le lauréat d’un Emmy Award Survivant est revenu pour sa 42e saison avec 18 nouveaux naufragés qui s’affronteront pour 1 million de dollars. En compétition pour le prix en argent sont Lydia Meredith, Rocksroy Bailey, Marya Sherron, Jonathan Young, Mike Turner, Drea Wheeler, Romeo Escobar, Lindsay Dolashewich, Hai Giang, Chanelle Howell, Zach Wurtenberger, Tori Meehan, Daniel Strunk, Maryanne Oketch, Jackson Fox, Jenny Kim, Omar Zaheer et Swati Goel. Après les modifications apportées à la saison 41 de Survivantqui a provoqué certains des changements les plus choquants de l’histoire du jeu, l’hôte Jeff Probst rend ces changements permanents et augmente même la chaleur !

CBS a présenté la saison 42 comme la « version la plus dangereuse de Survivant jamais vu », et tout le monde a reçu le message dans la bouteille, mais les naufragés eux-mêmes, qui n’ont appris les changements qu’à leur premier jour de tournage (le premier épisode est maintenant disponible). Un changement majeur qui a commencé au plus fort de la COVID -19 pandémie est la durée raccourcie du jeu (26 jours contre 39 jours), conduisant à un calendrier de tournage consécutif pour les saisons 41 et 42 et permettant aux producteurs de garder les naufragés de la saison 42 dans l’ignorance des changements.

Cependant, Probst a déclaré que la structure raccourcie pourrait être plus permanente. « La décision de changer le jeu à 26 jours est venue du fait que nous ne pouvions pas quitter notre bulle », a-t-il déclaré. Divertissement hebdomadaire. « Donc, si nous voulions tourner deux saisons, nous devions le faire dos à dos. Pour nous, tourner deux saisons de 39 jours, consécutives, avec notre quarantaine de 14 jours, aurait signifié près de 100 jours, et c’était tout simplement trop long.





La saison 42 sera plus difficile que la saison 41





Étant donné que le jeu est maintenant presque deux semaines plus court, les créateurs de la série ont décidé de le rendre plus difficile et parce que la saison 42 a été filmée juste après la saison 41, les nouveaux concurrents n’ont aucune idée des changements apportés la saison dernière. Et ils étaient nombreux !

Tout d’abord, les tribus devaient gagner l’essentiel et les fournitures dès le premier jour. Dans la saison 41 et maintenant 42, les naufragés doivent gagner les bases de la survie, y compris le riz et le silex, par rapport aux saisons précédentes où les tribus ont reçu ces ressources au début. Et pour les téléspectateurs qui ont regardé la première de la nuit dernière ont déjà vu comment l’émission a traité le problème médical de Jackson Fox, qui était le premier candidat ouvertement transgenre, il est intéressant de penser à la façon dont les choses se seraient passées pour lui avec les éléments essentiels de survie habituellement fournis aux naufragés.





Le format plus difficile entraîne également des pénalités plus sévères pour les défis perdus. Par exemple, une équipe peut gagner des fournitures un jour mais se les faire reprendre par l’autre équipe le lendemain. Dans le cadre de cette nouvelle structure de défi, les naufragés peuvent passer des jours sans manger, et dans la saison 41, ils l’ont fait. D’autres nouvelles fonctionnalités étaient le tir dans le noir, des phrases activant des idoles et des changements dans la fréquence à laquelle les votes des gens au conseil tribal étaient menacés.

En avant-première pour Survivant Saison 42, Probst a déclaré: « Nous allons continuer à nous pencher sur tout ce que nous avons fait en 41, mais nous allons changer certaines variables pour voir si cela change leur processus de prise de décision. »





