Vladimir Poutine a testé le whisky de Conor McGregor pour le poison avant de le boire

Cependant, son équipe de sécurité est rapidement intervenue et a emporté la bouteille d’alcool avant qu’il ne puisse l’ouvrir – soi-disant pour s’assurer qu’elle était «sûre».

« Les détails de sécurité du président Poutine sont sans égal et je suis sûr que vous le savez, vous ne plaisantez pas avec Vladimir.

« Alors, j’ai offert la bouteille et je l’ai offerte à sa sécurité.

« Ils ont dû prendre le liquide de la bouteille pour s’assurer que le liquide était sûr et qu’il n’était peut-être pas empoisonné ou autre, puis il a été offert à Vladimir Poutine. »

Cela signifiait que la star de l’UFC n’a jamais pu renverser un verre avec Poutine – même s’il était à peu près certain que le cadeau s’était bien passé.

McGregor a ajouté: « Je n’ai pas eu à lui parler depuis pour voir ce qu’il en pensait, même si je suis sûr qu’il y avait goûté et je suis sûr qu’il l’a apprécié. »

Partageant deux photos du jour sur Instagram, McGregor a remercié le président et l’a qualifié de l’un des « plus grands » dirigeants, en écrivant : « Aujourd’hui, j’ai été invité à la finale de la Coupe du monde en tant qu’invité du président russe Vladimir Poutine.

« Cet homme est l’un des plus grands leaders de notre époque et j’ai été honoré d’assister à un événement aussi marquant à ses côtés.

« Aujourd’hui a été un honneur pour moi, M. Poutine. Merci et félicitations pour cette incroyable Coupe du monde. »

Une personne a écrit : « Je l’adorais… je l’ai défendu quand il faisait des gestes stupides… et maintenant il soutient Poutine. Je suis. Alors. Putain. C’est fait. »

Quelqu’un d’autre a dit: « Le plus grand leader ??!! Êtes-vous réel ?? Allez vous renseigner. Non suivi. »

Un autre a commenté: « Ne suivant plus, je ne savais pas qu’il pouvait parler de tels taureaux ***. »

Et une autre personne a écrit, déçue : « L’un des plus grands leaders de notre époque. Allez MC Gregor, vous êtes plus intelligent que ça. »