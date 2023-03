Date de sortie confirmée de Love After Love sur Netflix !

Netflix

Après une longue attente, cela a été confirmé lorsque la série centrée sur la vie du célèbre musicien argentin Fito Páez est arrivée.

©NetflixIván Hochman jouera dans Love After Love.

Nous pouvons enfin confirmer quand vous pourrez voir le tant attendu série de Netflix, L’amour après l’amour. Centré sur la vie de fito paez, a été annoncé en 2022 et depuis lors, il est très attendu sur le territoire argentin. Il convient de noter que le célèbre album a célébré trois décennies depuis son lancement l’année dernière.

fito paez ont partagé sur leurs réseaux le teaser de la série Netflix qui portera le même nom que son célèbre album. Les images ont été publiées cet après-midi et avec elles ont commencé le compte à rebours jusqu’au 26 avril, lorsque cette production tant attendue de le N rouge avec cachet argentin.

Comme signalé, L’amour après l’amour passera en revue plus de 30 ans à travers la vie de fito paezoù ils montreront comment s’est passé leur carrière musicale, « des ténèbres à la création, et du succès à la douleur ». devront Ivan Hochman et Gaspar Offenhenden en tant que responsables de l’interprétation du musicien ; le premier sera sa version adulte et le second, sa version enfant.

fito paez est l’un des producteurs de la série Netflixqui aura d’autres figures dans son casting pour donner vie à Fabiana Cantilo, Charly Garcia et Luis Alberto Spinettatrois musiciens très importants dans sa carrière. Micaela Riera, Andy Chango et Julián Kartunrespectivement, seront chargés de les interpréter.

+Qui jouera Cecilia Roth dans Love After Love

En tant que fans de fito paez, Cécile Roth Il a été plus qu’important dans la vie du musicien, au point que cet album a marqué leur relation en feu. Pour la série de Netflixl’actrice choisie pour donner vie à Roth il a été Darina Butrykune actrice argentino-ukrainienne qui a récemment fait partie de « L’Argentine, terre d’amour et de vengeance ».

