Queen Charlotte : Netflix a présenté un nouveau personnage du spin-off de Bridgerton

Le spin-off de Bridgerton Il arrive sur Netflix en mai et petit à petit les personnages apprennent à se connaître. Regarder!

©Netflixla reine charlotte

C’est un fait! la reine charlotte Elle est devenue l’une des séries les plus attendues sur Netflix. Cette production, qui fonctionne comme le spin off de Bridgerton, arrivera sur la plateforme cette année. Ce sera le 4 mai que les épisodes de la première édition de ce nouveau strip seront disponibles dans le catalogue du géant du streaming.

Pour cette même raison, Netflix a donné des aperçus exclusifs de la série. Récemment certaines scènes ont été connues, les personnages qui seront présents et un teaser officiel a déjà été vu. Bien que, maintenant, Shondaland soit allé plus loin et a introduit un nouveau personnage qui a surpris tous les fans de la bande originale, Bridgerton.

Netflix a présenté un nouveau personnage de Queen Charlotte :

Dans Bridgerton elle est présentée à la reine Charlotte en tant que femme forcée de régner seule parce que son mari est très malade. La perte de sa fille l’a conduit à une dépression totale, mais aussi à la démence. Cependant, pour ce spin off, le King apparaîtra dans sa meilleure version.

En fait, c’est ainsi qu’il a été récemment présenté par Netflix. A travers une vidéo publiée sur l’Instagram officiel de la série, l’acteur Corey Mylchreest se voit caractérisé en King George. « Présentation de Sa Majesté, le jeune roi George »pointe vers sa description.

A son tour, pour accompagner la vidéo, la production a annoncé : « S’il y a une chose qui est certaine, c’est que Sa Majesté, le jeune roi George rencontrera bientôt son match. ». Et, sans aucun doute, cela a déjà excité les fans de la série qui attendent de voir comment cette histoire qui sort de ce qui se passe à l’origine dans la série va se développer. Bridgerton.

