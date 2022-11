L’acteur de l’émission That 70s qui a défendu Avatar et James Cameron

Réseaux sociaux

Moins d’un mois avant la première de la suite de Avatarune faible performance pourrait annuler la quatrième et la cinquième partie.

© IMDbAvatar : le chemin de l’eau.

Nous nous rapprochons de la première de Avatar : la voie de l’eau, une suite d’un film arrivé en 2009 et qui a marqué un avant et un après dans le monde de l’animation pour grand écran. Mené par des personnalités comme Zoë Saldana et Sam Worthingtonnous a montré un monde dans lequel l’avancement de l’humanité semblait le mettre en danger, mais que l’apparition d’un soldat rebelle nommé Jake Sully qui est devenu le héros de ces extraterrestres.

Pour beaucoup, la comparaison avec l’argument de Pocahontas c’était évident. Cependant, cela n’a pas ébranlé les performances d’une production qui, pour Renard du 20e siècle c’était une étape importante. Avatar il est devenu le film le plus rentable de l’histoire et a battu tous les records de ventes. En fait, malgré le fait qu’il y a quelques années, il a perdu son poste avec Avengers : Fin de partiel’a récupéré avec les premières ouvertures de cinéma post-pandémie.

Maintenant, dans moins d’un mois, nous pourrons voir la suite qui a mis plus d’une décennie à arriver. Il s’agit de Avatar : la voie de l’eauce qui nous ramènera à Jake Sully et Neytiri mais cette fois avec une famille formée. Dans ce qui semble être une tranquillité absolue où la paix semble parfaitement stable, l’apparition d’un ennemi ancien et bien connu va mettre à la fois cette famille et tous les habitants de cette famille en danger. Pandore.

L’un des points les plus importants de Avatar : la voie de l’eau Cela passe par l’innovation technologique de l’animation. Il suffit de voir la bande-annonce officielle pour se rendre compte que nous allons être confrontés à un nouveau phénomène cinématographique. A cela, il faut ajouter qu’on espère que les effets visuels s’amélioreront encore plus avec le montage final que l’on voit sur grand écran. Cependant, cela n’a pas empêché des critiques d’apparaître tant pour le retard de la suite que pour ce que l’on peut en attendre. Mais James Cameron il a son armée de défenseurs, parmi lesquels figure une star du petit écran.

+ La figure de l’émission That 70s qui a soutenu la suite d’Avatar

Avec l’idée qu’une mauvaise performance au box-office peut ruiner le tournage de avatar 4 Oui avatar 5, James Cameron Il est déjà sorti pour dire qu’il envisageait l’idée de suspendre lesdites suites. Cependant, Topher Graceprotagoniste de que les années 70 montrent qui a donné vie à Éric Forman est venu à sa défense. « Fuck the haters, ce film a l’air incroyable »a assuré l’acteur dans un post qui compte près de 18 mille aime. Avez-vous foi dans le film?

