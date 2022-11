Jake Gyllenhaal termine le tournage de Road House et taquine un remake « amusant »

Le classique culte Relais est le dernier film à être refait, et cette fois, Jake Gyllenhaal jouera le rôle mémorablement décrit dans l’original par le regretté acteur Patrick Swayze. Réalisé par Doug Liman, le remake a été écrit par Anthony Bagarozzi, Chuck Mondry et Sheldon Turner. Original Relais Le producteur Joel Silver est également producteur de la nouvelle version, qui est en cours de développement chez Amazon Studios pour une sortie en streaming sur Prime Video.





Alors que Gyllenhaal joue une nouvelle incarnation de Dalton, il y a quelques différences avec le nouveau film. Dalton de Gyllenhaal est un ancien combattant de l’UFC qui finit par travailler dans un relais routier des Florida Keys où des problèmes surviennent inévitablement. Outre Gyllenhaal, certains des autres noms confirmés pour le casting incluent Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage et Travis Van Winkle.

Dans une récente interview pour Le spectacle tardifGyllenhaal a confirmé à Stephen Colbert que le Relais remake a terminé le tournage. Colbert révèle qu’il avait auditionné pour l’original Relais et suggère qu’il aurait dû être amené pour un camée spécial dans le remake, peut-être en tant que figurant de fond qui se fait « casser les dents ». Bien qu’il soit probablement trop tard pour faire glisser un camée de Colbert, Gyllenhaal taquine que le film est toujours très « amusant », en espérant que les gens l’apprécieront.

« C’est vraiment tellement amusant, cependant. Le film, nous l’avons terminé, et le film va être tellement amusant », dit l’acteur, bien qu’il taquine que Colbert pourrait encore être amené à « le rendre plus amusant » quand le les acteurs et l’équipe filment quelques derniers clichés.





Jake Gyllenhaal est ravi de réinventer Road House

L’original Relais a été barré par Rowdy Herrington et écrit par David Lee Henry et Hilary Henkin. Patrick Swayze a joué le rôle d’un refroidisseur professionnel dans un bar en bordure de route dont la ville est menacée par un magnat des affaires corrompu. Sam Elliott, Kelly Lynch et Ben Gazzara ont également joué. Il n’a pas reçu l’accueil le plus chaleureux de la part des critiques à l’époque, bien qu’il soit devenu plus apprécié les années suivantes, maintenant considéré par beaucoup comme l’un des films les plus agréables de Swayze.

Cela pose un défi à Gyllenhaal, qui a de très grosses chaussures à remplir en jouant un rôle précédemment popularisé par l’acteur légendaire qu’est Swayze. Dans une interview séparée pour Bonjour Amérique, Gyllenhaal a également parlé de ce que cela faisait de prendre ce travail. L’acteur admet qu’il sera difficile de remplir les chaussures de Swayze, mais en même temps, il était un ami personnel du défunt acteur, et Gyllenhaal est très heureux de réinventer le personnage de son ancien copain d’une manière amusante et nouvelle.

« Ce sont de grosses chaussures à remplir, mais Patrick était un ami quand il était ici », a déclaré Gyllenhaal. « Il a toujours été si aimant et adorable avec moi. Je prends tout cela à cœur en jouant le rôle et il y a certaines choses que je retiens de lui, mais en général, nous avons fait un tout nouveau film et je suis vraiment excité à ce sujet. »

La Relais remake n’a pas encore de date de première fixée sur Prime Video.