L’acteur de « Cobra Kai » veut jouer Robin dans un film DC

La série « Cobra Kai » ne ramènerait pas seulement certains des personnages les plus importants de la saga « The Karate Kid ». Il a également servi de plate-forme pour l’introduction de nouveaux talents au grand public. Parmi eux se trouve Tanner Buchanan, chargé d’incarner Robby Keene, fils de Johnny Lawrence (William Zabka) dans l’histoire.

Avant la première de « Cobra Kai en 2018, où il a joué son rôle pendant quatre saisons, la dernière préparant sa première le 31 décembre, Buchanan a déjà participé à d’autres productions comme la série Netflix « Fuller House », la cassette » He’s All That » ou la série « Girl Meets World ».

Avec une histoire croissante d’acteur, Buchanan a indiqué son grand intérêt pour le rôle de Robin, l’un des super-héros les plus appréciés du label DC Comics. Lors de sa participation au podcast « Just for Variety », il a révélé qu’il aimerait jouer ce personnage aux côtés de Robert Pattinson dans son incarnation de Batman, bien qu’il ne soit pas sûr que cette version du Dark Knight ait un assistant. .avenir.

Selon Buchanan, Pattinson est l’un de ses acteurs préférés, et Robin est l’un de ses héros préférés, donc prendre ce rôle pourrait signifier un rêve devenu réalité : « Il a toujours été l’un de mes personnages préférés parce que j’ai grandi en regardant et en lisant pour Teen Titans, le dessin animé et tout. Même depuis que je suis petit, j’ai toujours voulu être Robin ».

Buchanan note que dans le cas où Pattinson obtient son propre Robin à l’avenir, il est prêt à se battre pour ce rôle. De plus, il est convaincu qu’il a déjà un point en sa faveur pour son entraînement au combat en « Cobra Kai ». S’il obtenait le rôle, il ne serait pas le seul acteur de la série à décrocher un poste chez DC et Warner Bros.

Un film basé sur « Blue Beetle » est actuellement en développement, qui mettra en vedette Xolo Maridueña, chargé d’interpréter Miguel Díaz. Le jeune talent de « Cobra Kai » a une grande agilité physique et une préparation en chorégraphie de combat qui serait totalement utile à des sociétés comme Marvel ou DC, il ne serait donc pas surprenant de voir l’un d’entre eux dans l’une de ces franchises. .