Connie Talbot a une carrière de rêve 14 ans après l’apparition de Britain’s Got Talent

Beaucoup d’entre vous se souviennent peut-être L’Angleterre a un incroyable talent star Connie Talbot dans le rôle de la taille d’une pinte chanteur qui a conquis la nation avec son interprétation émouvante de « Somewhere Over the Rainbow ».

Talbot, qui n’avait que six ans lorsqu’elle est apparue dans la première série du concours de divertissement, est devenue un succès instantané avec Simon Cowell, qui l’a qualifiée de « pure magie » et a promis de lui faire gagner plus d’un million de livres sterling cette année-là.

Crédit : ITV

Elle a fini par perdre la première place face à Paul Potts, mais a été signé par le propre label de Cowell, Sony BMG – pour être abandonné après avoir enregistré seulement deux chansons, le label citant son jeune âge comme facteur.

Un porte-parole a déclaré dans un communiqué à l’époque: « La décision de ne pas continuer a été prise avec les meilleures intentions pour Connie, compte tenu de son âge et du fait qu’il ne serait pas juste de le faire pour le moment. »

Talbot – qui a maintenant 20 ans – eéventuellement a continué à signer avec Rainbow Recording Company pour sortir son premier album, Au-dessus de l’arc-en-ciel, en 2007, et a depuis sorti quatre autres albums, dont un certain nombre de sorties de Noël.

À ce jour, elle travaille toujours comme chanteuse et a même rejoint Boyce Avenue lors de leur tournée européenne.

Crédit : Twitter/@ConnieTalbot

En 2019, elle retourne au BGT franchise lorsqu’elle a participé à La Grande-Bretagne a du talent : les champions, interprétant sa chanson originale ‘Never Give Up Au Us’, qui a atteint la huitième place du classement iTunes britannique.

« Quand je regarde en arrière, c’est comme si c’était une personne différente, j’étais si petite et n’avais pas de dents », a-t-elle déclaré dans l’émission, se souvenant de son audition dans sa jeunesse.

Crédit : ITV

« Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai atteint la finale. Cela ne m’a pas contrarié de ne pas avoir gagné, j’étais heureux d’être là.

« C’est un risque de se remettre devant les juges, mais gagner La Grande-Bretagne a du talent : les champions serait la fin parfaite. »

Simon a ensuite déclaré: « Connie, tu as des dents! Je me souviendrai de cette première audition pour le reste de ma vie. »

Crédit : Twitter/@ConnieTalbot

Crédit : Twitter/@ConnieTalbot

L’année suivante, elle a également joué dans L’Amérique a du talent : les champions, jouant son morceau original « I would » au piano.

Talbot dispose désormais d’un fort suivi sur les médias sociaux, y compris Instagram et TIC Tac, et se vante également 1,88 million d’abonnés sur YouTube.

Crédit : TikTok/@conniestiktok

« J’adore chanter et écrire mes propres chansons (et reprendre les chansons d’autres personnes) et apprendre à jouer de différents instruments », explique sa page YouTube.

En juillet, Talbot a révélé qu’elle était travaille sur un nouvel EP – son « premier en tant qu’adulte » – dire sur YouTube: « Cette année a été difficile pour nous tous, donc pouvoir être en studio et être excité à l’idée de sortir de la musique est un tel soulagement et je me sens tellement chanceux de faire quelque chose que j’aime et de vous avoir avec moi tout au long du chemin. »

Dans un message à ses fans, elle a ajouté: « Merci d’être toujours là, d’être à l’écoute et honnêtement d’être les amis les plus fidèles, je ne sais pas ce que j’ai fait pour vous mériter … J’ai encore du travail à faire, et plus de chansons à écrire, je vous tiendrai au courant !