« Demon Slayer » Saison 2: date de sortie, bande-annonce, ce qui va se passer, les personnages et tout sur les nouveaux chapitres de « Kimetsu No Yaiba »

CRISTINA ONDYNA Façade de douche horizontale thermostatique Chromée 2 sorties THERMO UP - TRIVERDE - CRISTINA ONDYNA XT71251

Découvrez la façade de douche horizontale 2 sorties THERMO UP TRIVERDE de CRISTINA: Adoptez l'innovation THERMO UP alliant facilité et praticité ! Les caractéristiques Largeur: 262 mm Hauteur: 95 mm Gamme: TRIVERDE A associer avec la Box universelle THERMO UP 2 sorties CS81200 Les + Moderne et innovant.