HBO Max sera diffusé la semaine du 31 janvier au 6 février

Afin de renouveler votre billboard de contenu sur votre plateforme, hbo max clôture le mois de janvier et débute février avec des avant-premières de certains de ses films qui pourraient être vus au cinéma en 2021. Le film très acclamé » La Brigade Suicide » dirigée par James Gunn, où les méchants de DC sont présentés dans une histoire pleine de comédie et d’action, arrive à être disponible pour les utilisateurs du service. De même, le dernier film d’horreur réalisé par james blême, »Le malin » est ajouté au catalogue.

Mais cela ne s’arrête pas là, il y a aussi diverses séries qui arriveront cette semaine, alors nous laissons ici la liste des premières sur HBO Max pour la semaine du 31 janvier au 6 février :

Films

La première de Suicide Squad: 1er février.







Le nouvel épisode de l’univers cinématographique DC, réalisé et écrit par James Gunn, nous montre la mission d’Amanda Waller pour les méchants DC. Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker, Ratcatcher 2 et d’autres personnages dirigés par le colonel Rick Flag se lancent dans une aventure dangereuse afin de détruire le projet Star of the Sea. Margot Robbie, Joel Kinnaman, Idris Elba, John Cena et Viola Davis vedette du film.

Evil Premiere: 3 février







Réalisé par James Wan, Evil est un film d’horreur mettant en vedette Annabelle Wallis, Maddie Hasson Oui Georges Jeune. L’histoire se concentre sur Madison, une femme qui fait des cauchemars macabres, des rêves qui la laissent totalement paralysée et terrifiée, laissant Madison incapable de dormir la nuit. Tout devient plus sombre lorsque le protagoniste découvre que ces cauchemars sont en fait de vrais événements.

Séries

Raised By Wolves Saison 2 Première: 4 février







La saison 2 de Raised by Wolves revient, un drame de science-fiction créé par Aaron Guzikowski et mettant en vedette Amanda Collin Travis Fimmel Oui aboubakar salim. Dans ces nouveaux épisodes, les androïdes Mère et Père menacent de détruire ce qui reste de la race humaine avec leur groupe d’adeptes.

Première de la saison 2 de HIT : 6 février







Créé par Joaquín Oristrell Oui Yolanda García Serrano, cette semaine, la deuxième saison de HIT sera diffusée sur HBO Max. La fiction suit le professeur atypique Hugo Ibarra, où il tente de résoudre les problèmes de ses élèves les plus conflictuels avec des pratiques alternatives.

Première légendaire de la saison 2: 31 janvier







Issues de la communauté des salles de bal underground, les équipes de voguing (également appelées « maisons ») doivent s’affronter dans des danses incroyables et montrer une mode scandaleuse pour atteindre le statut « légendaire ». Le casting comprend MC Dashaun Wesley déjà DJ MikeQ et aussi des célébrités Law Roach, Jameela Jamil, Leiomy Maldonado Oui Megan toi étalon comme juges.

Maman Première: 31 janvier

Sitcom CBS du producteur et écrivain mandrin lorre, créateur d’autres succès comiques comme « Two and a Half Men » et « The Big Bang Theory ». Sorti en 2013, ‘Mom’ raconte l’histoire d’une mère célibataire, ex-alcoolique et quelque peu instable qui tente de mettre de l’ordre dans sa vie chaotique.

Première Shameless: 31 janvier

L’acteur William H. Macy, nominé pour un Oscar, met en vedette Frank Gallagher, père célibataire de six jeunes. Frank passe une grande partie de son temps libre à boire dans des bars. Les enfants Gallagher, menés par la fille aînée Fiona, tentent de survivre par eux-mêmes et de vivre « correctement » malgré le manque de soins parentaux.